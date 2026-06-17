Kaya toma una decisión drástica con Zerrin y rompe con ella delante de Demir

Cansado de las provocaciones y convencido de que Demir está utilizando a Zerrin para atacar a su familia, Kaya acude a su casa para enfrentarse directamente a él. Allí deja claro que no piensa seguir formando parte de sus planes ni darle la reacción que espera.

Ante la mirada de Zerrin y de su nuevo marido, el joven da por terminada su historia de amor, le desea felicidad y se quita el anillo antes de arrojarlo al suelo. La escena deja destrozada a la joven y abre un nuevo capítulo en el conflicto entre Kaya y Demir En tierra lejana.

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