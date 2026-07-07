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Capítulo 598

¡Sin palabras! Nieves se queda en shock tras conocer que Marisol está embarazada de Pablo

El patriarca de los Salazar ha confesado toda la verdad a su mujer, que se ha quedado sin palabras.

¡Sin palabras! Nieves se queda en shock tras conocer que Marisol está embarazada de Pablo

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Después de conocer que Marisol espera un hijo suyo, Pablo se ha decidido a contarle a Nieves esta dura realidad que puede cambiar por completo el rumbo del matrimonio.

El director financiero se ha armado de valor y, sin andarse con rodeos, ha comunicado a su mujer el regreso de Marisol: “Me quería dar una noticia”.

A la enfermera le ha bastado con escuchar la palabra “Marisol” para averiguar que esta noticia no augura nada bueno: “Muy importante tiene que ser para volver desde Tarragona”.

“Está embarazada de mí”: Sin pensárselo dos veces… ¡Pablo le ha confesado que su examante espera un hijo de él!

Estas palabras han dejado en shock a la enfermera, que no ha sabido cómo reaccionar ante semejante información. Y aunque el patriarca de los Salazar ha tratado de dejar claro que se ha negado a marcharse con la joven, lo cierto es que Nieves ha hecho caso omiso a estas palabras.

Finalmente, la enfermera ha pedido a su marido estar sola y se ha marchado del salón dejando al director financiero con la palabra en la boca.

Parece que el regreso de Marisol ha vuelto a sacudir la estabilidad de los Salazar ¿Volverá Nieves a perdonar a su marido o será el fin definitivo de este matrimonio?

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