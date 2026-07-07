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Capítulo 598

Begoña planta cara a Gabriel, pero cede ante él: “Voy a seguir con el paripé de nuestro matrimonio por mis hijos”

La enfermera ha acudido al despacho de su marido para comunicarle que ha puesto fin a su amistad con Eduardo, lo que ha derivado en una fuerte discusión.

Begoña planta cara a Gabriel, pero cede ante él: “Voy a seguir con el paripé de nuestro matrimonio por mis hijos”

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Ángela Rolo
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Después de hablar con Eduardo y poner fin a su amistad, Begoña se ha presentado en el despacho de Gabriel para informarle sobre su decisión: “Si nos distanciamos, conseguiremos acallar los rumores”.

El director de la fábrica no se ha tomado muy bien que su tío no haya despedido a al chófer, pero ha encontrado sensata la decisión de su mujer de distanciarse de él para poner fin a los rumores: “Veo que por lo menos tú has entrado en razón”.

Sin embargo, los reproches han vuelto a aparecer entre el matrimonio cuando Begoña le ha pedido al empresario que la apoye y la ayude a acallar estos rumores.

Aunque la nefermera le ha recalcado a su marido que es “una mujer de palabra”, parece que Gabriel no termina de fiarse de que vaya a alejarse de su amigo durante mucho tiempo: “Tu palabra no vale nada, teníamos un trato y lo has roto”.

Harta de las humillaciones, la enfermera ha decido marcharse del despacho, pero antes ha dejado claro a Gabriel que si continúa con el “paripé” de este matrimonio es por sus hijos y que, por lo tanto, también deberán cumplir con su acuerdo.

¡Las discusiones no dan tregua al matrimonio! ¿Estará Gabriel dispuesto a ayudar a Begoña a acallar los rumores?

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