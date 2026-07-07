Cihan y Kaya sorprenden a Nare quedando con Sahin a escondidas: “Nos hemos visto de casualidad”

Nare no ha escuchado a su familia una vez más y ha quedado con Sahin a escondidas. Ella había estado todo este tiempo deseando volver a saber de él tras haber sido incapaz de contactarle: “¿Por qué no me respondías a las llamadas? ¡Explícamelo!”.

Sahin que quiere ir a la fiesta de los Albora le ha suplicado que le deje ir. Pero Nare, con miedo de que le pase algo le ha pedido que “no haga ninguna tontería”. Él, muy seguro de sí mismo le ha tranquilizado diciéndole que su única intención es “estar a su lado”.

Kaya y Cihan al ver que su hermana no volvía, han decido ir en su búsqueda. Los hermanos que se han llevado una sorpresa cuando se han asomado a las escaleras y han visto a Nare y a Sahin abrazados: “Ven conmigo, ven”. Nare muy asustada por la reacción de su familia le ha asegurado que “se han visto por casualidad”.

Cihan harto de la situación le ha amenazado a Sahin: “Mi paciencia tiene un límite”. Nare ha abandonado el sitio con su hermano muy asustada por las represalias que puede tener. ¿Irá finalmente Sahina a la fiesta de los Albora?

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