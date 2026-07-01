En tierra lejana | 30 de junio
El momento que todos esperaban entre Alya y Cihan acaba destrozado por Mine
La operación de Cihan Deniz ha sido todo un éxito y la celebración ha terminado con uno de los momentos más especiales entre Alya y Cihan. Sin embargo, cuando todo parecía ir por fin en calma, Mine lo ha fastidiado todo.
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La circuncisión de Cihan Deniz ha salido exactamente como todos esperaban. Después de una tarde llena de nervios, risas y celebraciones, el pequeño ha demostrado ser mucho más valiente de lo que imaginaban los adultos.
Lejos de mostrarse asustado, el niño ha entrado a la habitación convencido de que no tenía nada que temer. "Todos los niños se circuncidan, ¿verdad, papá?", le ha preguntado a Cihan. Una palabra que ya sale de forma natural para referirse al hombre que se ha convertido en su figura paterna.
Quien peor lo ha pasado ha sido Alya. Incapaz de ocultar su preocupación, la doctora ha reconocido que estaba mucho más nerviosa que su hijo. "Hoy no he sido para nada profesional", ha admitido, aliviada al saber que todo había salido bien.
Con el susto ya pasado, Alya y Cihan han compartido un momento muy especial a solas. Después de todo lo vivido durante las últimas semanas, la tensión entre ellos ha desaparecido por unos instantes. La doctora ha terminado acercándose a él y dándole la mano.
Todo apuntaba a que por fin podían disfrutar de un momento de felicidad en familia. Sin embargo, la tranquilidad apenas ha durado unos segundos. Justo cuando ambos estaban juntos, Mine ha aparecido por sorpresa. "He venido a darte la enhorabuena", ha dicho a su ex al encontrarse con ellos.
Lo que Cihan y Alya todavía no saben es que la joven acaba de descubrir que está embarazada. Una noticia que podría poner patas arriba todo lo que estaban empezando a construir.
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