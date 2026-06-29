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En tierra lejana | 29 de junio

Zerrin intenta matar a Demir y acaba con una pistola en la cabeza

Cansada de las humillaciones, la joven se ha colado de noche en la habitación de su marido para acabar con su vida. Sin embargo, las cosas no han salido como esperaba.

Zerrin intenta matar a Demir y acaba con una pistola en la cabeza

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Después de la terrible humillación que sufrió en el bar, donde su marido la llevó a la fuerza con la única intención de que Kaya los viera juntos, la joven ha tocado fondo. Rota por el dolor, ha decidido tomarse la justicia por su mano la misma noche de su cumpleaños.

Zerrin se ha colado sigilosamente en la habitación de Demir. Con el pulso temblando, ha sacado un cuchillo de navaja y, sin pensárselo dos veces, se ha abalanzado sobre él con la intención de matarlo. Por suerte para el empresario, sus reflejos han evitado su muerte, aunque no ha podido impedir que lo hiriera cerca del hombro.

Los gritos de dolor y el forcejeo han encendido todas las alarmas en la casa. En cuestión de segundos, el padre de Demir y varios de sus hombres armados han entrado. Al ver a su hijo herido, el patriarca ha perdido los papeles.

Fuera de sí y dispuesto a vengarse, el padre de Demir ha sacado su pistola y ha apuntado a la cabeza de Zerrin, dispuesto a pegarle un tiro allí mismo. Sin embargo, cuando el final de la joven parecía inevitable, Demir ha ordenado a su padre que no lo hiciera. ¿Qué consecuencias tendrá este ataque?

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