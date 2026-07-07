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Capítulo 598

Begoña y Eduardo, obligados a romper su amistad por los rumores sobre su aventura: “Siempre puede contar conmigo”

La enfermera y el chófer se han agradecido el apoyo mutuo desde la llegada de Eduardo a la casa de los De la Reina.

Begoña y Eduardo, obligados a romper su amistad por los rumores sobre su aventura: “Siempre puede contar conmigo”

Begoña y Eduardo, obligados a romper su amistad por los rumores sobre su aventura: “Siempre puede contar conmigo”

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Los rumores sobre un posible affaire entre Begoña y Eduardo han puesto patas arriba Toledo y… ¡ha terminado rompiendo la amistad entre el chófer y la enfermera!

Mientras que Damián ha exigido a Eduardo a tomar distancias con Begoña, Gabriel ha sido muy duro con su mujer y le ha dejado claro que no va a tolerar que siga viendo más al chófer.

Esta delicada situación les ha obligado a romper con la amistad que habían entablado desde la llegada de Eduardo a Toledo.

El chófer ha dado las gracias a la enfermera por impedir que Damián lo despida y, seguidamente, también ha agradecido su compañía durante este tiempo: “Su amistad ha sido un gran apoyo para mí”.

Además, le ha pedido quedarse con los buenos momentos y le ha prometido que, a pesar de este duro golpe para su amistad, él siempre estará para ella: “Siempre puede contar conmigo”.

Estas bonitas, pero tristes, palabras han emocionado a Begoña, que se ha despedido de su amigo al borde de las lágrimas. ¿Podrán retomar su amistad cuando los rumores desaparezca, o será un adiós definitivo?

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