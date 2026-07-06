“¿Mataste a un hombre?”: Alya descubre esta noche el durísimo pasado de su madre

Cuando parece que, por fin, madre e hija empiezan a acercar posturas, un nuevo secreto sale a la luz. Fikriye y Cihan salen a la terraza de la mansión a tomar el aire tras el tremendo susto de salud de la mujer. Ahí, a solas, el líder de los Albora va directo al grano y le pregunta por ese pasado oscuro que lleva años enterrado.

Cihan no se anda con rodeos y le suelta la pregunta del millón: "¿Mataste a un hombre y fuiste a la cárcel?". Lejos de asustarse, Fikriye ironiza con la puntería de su yerno: "Has hecho bien los deberes".

Lo que ninguno de los dos se imagina es que la conversación no es tan secreta como ellos creen. Alya llega en el peor momento posible y escucha la confesión, quedándose de piedra.

Incapaz de creerse que su madre sea una criminal, Alya exige saber la verdad a la cara: "¿Asesinaste a ese hombre? ¿Lo mataste?". Esta noche, la verdad salta por los aires y la relación entre madre e hija pende de un hilo. ¿Será capaz Fikriye de explicarle por qué acabó en la cárcel o este secreto las va a separar para siempre? ¡No te pierdas este capitulazo de En tierra lejana esta noche en Antena 3! Disponible ya en atresplayer.

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