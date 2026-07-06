Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance | En tierra lejana

“¿Mataste a un hombre?”: Alya descubre esta noche el durísimo pasado de su madre

La charla entre Cihan y Fikriye destapa el pasado que la madre de Alya lleva toda la vida ocultándole. Una verdad que puede cambiar para siempre la relación entre ambas. ¿Qué pasará? A las 23.00 horas, en Antena 3.

“¿Mataste a un hombre?”: Alya descubre esta noche el durísimo pasado de su madre

“¿Mataste a un hombre?”: Alya descubre esta noche el durísimo pasado de su madre

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Cuando parece que, por fin, madre e hija empiezan a acercar posturas, un nuevo secreto sale a la luz. Fikriye y Cihan salen a la terraza de la mansión a tomar el aire tras el tremendo susto de salud de la mujer. Ahí, a solas, el líder de los Albora va directo al grano y le pregunta por ese pasado oscuro que lleva años enterrado.

Cihan no se anda con rodeos y le suelta la pregunta del millón: "¿Mataste a un hombre y fuiste a la cárcel?". Lejos de asustarse, Fikriye ironiza con la puntería de su yerno: "Has hecho bien los deberes".

Lo que ninguno de los dos se imagina es que la conversación no es tan secreta como ellos creen. Alya llega en el peor momento posible y escucha la confesión, quedándose de piedra.

Incapaz de creerse que su madre sea una criminal, Alya exige saber la verdad a la cara: "¿Asesinaste a ese hombre? ¿Lo mataste?". Esta noche, la verdad salta por los aires y la relación entre madre e hija pende de un hilo. ¿Será capaz Fikriye de explicarle por qué acabó en la cárcel o este secreto las va a separar para siempre? ¡No te pierdas este capitulazo de En tierra lejana esta noche en Antena 3! Disponible ya en atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Cihan salva a Sadakat cuando Ugur está a punto de matarla

Cihan salva a Sadakat cuando Ugur está a punto de matarla

Antena 3 » Series » En tierra lejana » Avances

Publicidad

Series

Eva Fernández da vida a Pilar, la médico forense que se enfrentará a grandes retos: “Impone su criterio”

Eva Fernández da vida a Pilar, la médico forense que se enfrentará a grandes retos: “Impone su criterio”

“¿Mataste a un hombre?”: Alya descubre esta noche el durísimo pasado de su madre

“¿Mataste a un hombre?”: Alya descubre esta noche el durísimo pasado de su madre

Abidin

“Para nosotros no existes”: Suna le prohíbe a Abidin ejercer de padre

Ferit
Capítulo 93

Los Korhan se despiden de la mansión entre recuerdos: el doloroso adiós a toda una vida

Suna
Capítulo 93

"No quiero al hijo de ese asesino": Suna rechaza a su bebé tras despertar en el hospital

Seyran
Capítulo 93

Seyran explota contra Abidin tras la tragedia familiar: "Nos has destrozado"

Fuera de sí, la joven Sanli ha arremetido contra todos al descubrir el vergonzoso pacto que Halis Korhan ha cerrado a sus espaldas.

Kazim
Capítulo 93

Kazim y Seyran, rotos de dolor: Esme pierde al bebé en el momento más crítico de la familia

La tragedia se ha cebado con los Sanli en los pasillos del hospital. Mientras Suna luchaba por su vida, su madre ha tenido que ser intervenida de urgencia.

Halis

"La mansión ya no es nuestra": Halis toma la decisión más dolorosa para salvar a su familia

El espectro autista en las series de Atresmedia: Ágata no es el primer caso

El espectro autista en las series de Atresmedia: Ágata no es el primer caso

Marisol y Pablo en el capítulo 597 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Marisol regresa a Toledo con una impactante noticia que lo cambiará todo

Publicidad