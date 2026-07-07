Así es Elías, miembro de la policía científica interpretado por Darío Loureiro: “Es un tipo muy profesional”

El actor interpreta a Elías en Ágata y Lola, la nueva serie que aterriza en atresplayer el próximo domingo 12 de julio. Es un miembro de la policía científica y el encargado de fotografiar la escena del crimen.

“Trabaja recogiendo pruebas a las órdenes de Lola”, explica el actor. Su profesionalidad es uno de los motivos por los que el personaje despierta interés en Ágata, la protagonista interpretada por Mireia Oriol.

El personaje de Darío Loureiro también se sentirá atraído por Ágata, aunque el acercamiento entre ambos no será del todo fácil. ¡Pincha en el vídeo para conocer mejor a Elías y no te lo pierdas el próximo 12 de julio en atresplayer!

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