Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Policía científico

Así es Elías, miembro de la policía científica interpretado por Darío Loureiro: “Es un tipo muy profesional”

El actor encarna a Elías, un miembro de la policía científica que se interesará por una de las protagonistas de la nueva serie de atresplayer.

Así es Elías, miembro de la policía científica interpretado por Darío Loureiro: “Es un tipo muy profesional”

Publicidad

Marta Jorge
Publicado:

El actor interpreta a Elías en Ágata y Lola, la nueva serie que aterriza en atresplayer el próximo domingo 12 de julio. Es un miembro de la policía científica y el encargado de fotografiar la escena del crimen.

“Trabaja recogiendo pruebas a las órdenes de Lola”, explica el actor. Su profesionalidad es uno de los motivos por los que el personaje despierta interés en Ágata, la protagonista interpretada por Mireia Oriol.

El personaje de Darío Loureiro también se sentirá atraído por Ágata, aunque el acercamiento entre ambos no será del todo fácil. ¡Pincha en el vídeo para conocer mejor a Elías y no te lo pierdas el próximo 12 de julio en atresplayer!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Sadakat prohíbe a Nare el contacto con Sahin: “Los Albora así no pueden funcionar”

Sadakat prohíbe a Nare el contacto con Sahin: “Los Albora así no pueden funcionar”

Antena 3 » Series » Agata y Lola

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel presiona a Don Agustín para que detenga los rumores sobre Begoña

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel presiona a Don Agustín para que detenga los rumores sobre Begoña

Capítulo 598 de Sueños de libertad; 7 de julio: Damián, dispuesto a no ir a la fiesta de la fábrica

Capítulo 598 de Sueños de libertad; 7 de julio: Damián, dispuesto a no ir a la fiesta de la fábrica

Así es Elías, miembro de la policía científica interpretado por Darío Loureiro: “Es un tipo muy profesional”

Así es Elías, miembro de la policía científica interpretado por Darío Loureiro: “Es un tipo muy profesional”

¡Sin palabras! Nieves se queda en shock tras conocer que Marisol está embarazada de Pablo
Capítulo 598

¡Sin palabras! Nieves se queda en shock tras conocer que Marisol está embarazada de Pablo

Marta da el paso para arreglar las cosas y visita a Fina en su nuevo piso, ¡pero siente que no es bienvenida!
Capítulo 598

Marta da el paso para arreglar las cosas y visita a Fina en su nuevo piso, ¡pero siente que no es bienvenida!

Begoña planta cara a Gabriel, pero cede ante él: “Voy a seguir con el paripé de nuestro matrimonio por mis hijos”
Capítulo 598

Begoña planta cara a Gabriel, pero cede ante él: “Voy a seguir con el paripé de nuestro matrimonio por mis hijos”

La enfermera ha acudido al despacho de su marido para comunicarle que ha puesto fin a su amistad con Eduardo, lo que ha derivado en una fuerte discusión.

Begoña y Eduardo, obligados a romper su amistad por los rumores sobre su aventura: “Siempre puede contar conmigo”
Capítulo 598

Begoña y Eduardo, obligados a romper su amistad por los rumores sobre su aventura: “Siempre puede contar conmigo”

La enfermera y el chófer se han agradecido el apoyo mutuo desde la llegada de Eduardo a la casa de los De la Reina.

Seyran

“Vas a perder a tus dos hijos”: el asalto armado de Seyran para vengar a su madre termina en un gran susto

André Freiría es Mateo en la nueva serie de atresplayer: “Empatiza mucho”

André Freiría es Mateo en la nueva serie de atresplayer: “Empatiza mucho”

Sadakat se niega a dejar que Nare y Oskan se divorcien: “Los problemas entre ellos son triviales”

Sadakat se niega a dejar que Nare y Oskan se divorcien: “Los problemas entre ellos son triviales”

Publicidad