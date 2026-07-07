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Capítulo 93

“Vas a perder a tus dos hijos”: el asalto armado de Seyran para vengar a su madre termina en un gran susto

A pesar de los gritos de Ferit para que bajara el arma, la tensión del momento ha hecho que la pistola se disparase por accidente.

Seyran

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Seyran se ha colado en la mansión fuera de sí y ha apuntado con una pistola a Çiçek, Abidin y Karam. La joven quiere vengar el dolor de su madre a toda costa: "Ahora te toca vivir el infierno que le has causado a mi madre. Vas a perder a tus dos hijos, pero primero elegirás a cuál de los dos vas a sacrificar", le ha gritado.

Abidin ha intentado hacerle entrar en razón, recordándole que acabará en la cárcel, pero Karam se ha burlado de ella pensando que no se atrevería a disparar. Justo en ese momento, Ferit y Kazim han entrado corriendo en la casa acompañados de sus hombres tras enterarse de la locura que planeaba la joven.

Al verla, Ferit se ha quedado de piedra y ha intentado calmarla: "¡Seyran! ¿Qué estás haciendo? Baja el arma, por favor". Kazim también se ha sumado a los ruegos, suplicándole a su hija que no cometiera una locura: "Hija, baja esa pistola".

Sin embargo, Seyran se ha negado, insistiendo en que no se movería de allí sin hacerles pagar por todo lo que les han quitado. Al final, en un forcejeo, el arma se ha disparado por accidente y la bala ha terminado rozando la mano de Çiçek. ¿Qué consecuencias tendrá este terrible accidente para Seyran?

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