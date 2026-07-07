Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 598 de Sueños de libertad; 7 de julio: Damián, dispuesto a no ir a la fiesta de la fábrica

El fundador de la perfumera cree que, tal y como están las cosas, lo mejor que puede hacer es no acudir a la celebración por la no deslocalización.

Capítulo 598 de Sueños de libertad; 7 de julio: Damián, dispuesto a no ir a la fiesta de la fábrica

Capítulo 598 de Sueños de libertad; 7 de julio: Damián, dispuesto a no ir a la fiesta de la fábrica

Publicidad

Ángela Rolo
Publicado:

En el capítulo de hoy en Sueños de Libertad…

¡Eduardo se encuentra entre varios conflictos! Por un lado, sigue sin creer que sea buena idea confesarle a su hijo, Roque, que él es su verdadero padre, y por otro, los rumores sobre su amistad con Begoña han provocado que ambos decidan cortar su relación con gran pena.

Tras ello Begoña ha visitado a Gabriel a su despacho para contarle esta decisión. Parece que a su marido no le ha sentado bien que su tío no haya sido más duro con Eduardo y la conversación ha terminado con reproches.

Más tarde, Gabriel ha hablado con su tío acerca de la decisión de que el chofer siga trabajando para ellos. ¿Logrará que le despidan?

En otro orden de cosas, Pablo se ha encontrado con Marisol para tratar de su embarazo con más calma pero las cosas han terminado torciéndose cuando esta le ha pedido que forme una familia con ella y el bebé.

Además, Pablo ha confesado a su mujer la situación que vive con Marisol, el embarazo y su propuesta de marcharse juntos, dejando a la enfermera sin palabras. ¿Cuál será su decisión?

Finalmente, Damián ha tomado la decisión de no acudir a la fiesta de celebración por la no deslocalización de la fábrica. Y aunque los De la Reina han intentado convencerle de lo contrario, el empresario sigue creyendo que no ir es lo correcto.

¡No te pierdas los mejores momentos de Sueños de libertad en la web de Antena 3 y adelántate a su emisión con[[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.atresplayer.com/antena3/series/suenos-de-libertad/||| atresplayer]]!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel presiona a Don Agustín para que detenga los rumores sobre Begoña

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel presiona a Don Agustín para que detenga los rumores sobre Begoña

Capítulo 598 de Sueños de libertad; 7 de julio: Damián, dispuesto a no ir a la fiesta de la fábrica

Capítulo 598 de Sueños de libertad; 7 de julio: Damián, dispuesto a no ir a la fiesta de la fábrica

Así es Elías, miembro de la policía científica interpretado por Darío Loureiro: “Es un tipo muy profesional”

Así es Elías, miembro de la policía científica interpretado por Darío Loureiro: “Es un tipo muy profesional”

¡Sin palabras! Nieves se queda en shock tras conocer que Marisol está embarazada de Pablo
Capítulo 598

¡Sin palabras! Nieves se queda en shock tras conocer que Marisol está embarazada de Pablo

Marta da el paso para arreglar las cosas y visita a Fina en su nuevo piso, ¡pero siente que no es bienvenida!
Capítulo 598

Marta da el paso para arreglar las cosas y visita a Fina en su nuevo piso, ¡pero siente que no es bienvenida!

Begoña planta cara a Gabriel, pero cede ante él: “Voy a seguir con el paripé de nuestro matrimonio por mis hijos”
Capítulo 598

Begoña planta cara a Gabriel, pero cede ante él: “Voy a seguir con el paripé de nuestro matrimonio por mis hijos”

La enfermera ha acudido al despacho de su marido para comunicarle que ha puesto fin a su amistad con Eduardo, lo que ha derivado en una fuerte discusión.

Begoña y Eduardo, obligados a romper su amistad por los rumores sobre su aventura: “Siempre puede contar conmigo”
Capítulo 598

Begoña y Eduardo, obligados a romper su amistad por los rumores sobre su aventura: “Siempre puede contar conmigo”

La enfermera y el chófer se han agradecido el apoyo mutuo desde la llegada de Eduardo a la casa de los De la Reina.

Seyran

“Vas a perder a tus dos hijos”: el asalto armado de Seyran para vengar a su madre termina en un gran susto

André Freiría es Mateo en la nueva serie de atresplayer: “Empatiza mucho”

André Freiría es Mateo en la nueva serie de atresplayer: “Empatiza mucho”

Sadakat se niega a dejar que Nare y Oskan se divorcien: “Los problemas entre ellos son triviales”

Sadakat se niega a dejar que Nare y Oskan se divorcien: “Los problemas entre ellos son triviales”

Publicidad