Capítulo 598 de Sueños de libertad; 7 de julio: Damián, dispuesto a no ir a la fiesta de la fábrica

En el capítulo de hoy en Sueños de Libertad…

¡Eduardo se encuentra entre varios conflictos! Por un lado, sigue sin creer que sea buena idea confesarle a su hijo, Roque, que él es su verdadero padre, y por otro, los rumores sobre su amistad con Begoña han provocado que ambos decidan cortar su relación con gran pena.

Tras ello Begoña ha visitado a Gabriel a su despacho para contarle esta decisión. Parece que a su marido no le ha sentado bien que su tío no haya sido más duro con Eduardo y la conversación ha terminado con reproches.

Más tarde, Gabriel ha hablado con su tío acerca de la decisión de que el chofer siga trabajando para ellos. ¿Logrará que le despidan?

En otro orden de cosas, Pablo se ha encontrado con Marisol para tratar de su embarazo con más calma pero las cosas han terminado torciéndose cuando esta le ha pedido que forme una familia con ella y el bebé.

Además, Pablo ha confesado a su mujer la situación que vive con Marisol, el embarazo y su propuesta de marcharse juntos, dejando a la enfermera sin palabras. ¿Cuál será su decisión?

Finalmente, Damián ha tomado la decisión de no acudir a la fiesta de celebración por la no deslocalización de la fábrica. Y aunque los De la Reina han intentado convencerle de lo contrario, el empresario sigue creyendo que no ir es lo correcto.

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