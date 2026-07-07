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Capítulo 598

Marta da el paso para arreglar las cosas y visita a Fina en su nuevo piso, ¡pero siente que no es bienvenida!

La fotógrafa no se ha mostrado dispuesta a hablar de sus problemas porque Claudia se encontraba con ella.

Marta da el paso para arreglar las cosas y visita a Fina en su nuevo piso, ¡pero siente que no es bienvenida!

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¡Marta y Fina no están pasando por su mejor momento! La fotógrafa continúa molesta con su pareja después de que le ocultara la llamada que hizo Bianca y la hija de Damián sigue mostrándose reacia a abrirse en canal y confesarle sus inseguridades sobre su pasado en Argentina.

Mientras tanto, Fina por fin ha inaugurado su pisito en Toledo y ha querido invitar a Claudia para que lo conozca. Sin embargo, lo que la fotógrafa no sabía era que… ¡iba a recibir una visita sorpresa!

Fina estaba enseñando a su amiga las expresiones argentinas más famosas cuando el timbre ha interrumpido esta divertida conversación. Detrás de la puerta se encontraba Marta, dispuesta a arreglar las cosas con ella después de que Digna le animara a ello.

Sin embargo, la joven De la Reina se ha llevado un golpe de realidad cuando la fotógrafa, ante la presencia de Claudia, no se ha mostrado dispuesta a ello.

Y aunque Fina la ha invitado a conocer el piso, Marta ha rechazado su propuesta, pues sentía que sobraba: “Se me ha hecho tarde, otro día miro el piso con más calma”.

Una vez que la hija de Damián se ha despedido, Fina se ha sincerado con la encargada sobre la crisis que atraviesa su relación: “Seguro que lo solucionáis”, han sido las palabras de consuelo de Claudia. ¿Tendrá razón la encargada y las #Mafin pondrán reconciliarse?

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