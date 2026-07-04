En los próximos capítulos de En tierra lejana: el secreto más oscuro de Fikriye sale a la luz mientras su salud empeora

¡El estado de salud de Fikriye no hace más que empeorar! Y mientras Alya vive con tristeza la grave enfermedad de su madre, Cihan trata de reconfortar a su amada, ofreciendo a Fikriye quedarse en la mansión Albora el tiempo que necesite.

Sin embargo, para ello tendrá que enfrentarse a su madre. Sadakat deja claro que, en cuanto la situación de la madre de Alya mejore y pueda caminar, deberá abandonar su casa.

Todo cambia cuando Cihan recibe una llamada con una jugosa información sobre Fikriye: ¡han descubierto que estuvo en prisión por matar a un hombre!

Mientras tanto, Özkan y Cihan continúan con su guerra particular. El jefe de los Albora insiste en que debe divorciarse de Nare, pero él no da su brazo a torcer y deja claro que no piensa hacerlo.

No obstante, Cihan tiene un as bajo la manga para lograr que Özkan y Nare se separen y ella pueda ser feliz con Sahin.

Cada lunes y artes, a las 23 horas, tienes una cita con En tierra lejana en Antena 3. ¡Adelántate a su emisión en atresplayer!

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