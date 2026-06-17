"¡Estoy hasta las narices!": el durísimo cara a cara entre Alya y los Albora tras salir a la luz el pasado de Boran

Alya no ha tardado ni un segundo en ir a buscar respuestas. Ugur le ha contado el secreto mejor guardado del clan y la doctora se ha plantado en la habitación de Sadakat con una cara que lo decía todo. Al verla entrar así, la matriarca se ha asustado: “Menuda cara tienes, ¿qué te pasa?". Su nuera le ha preguntado la verdad: "¿Ecmel es el padre de Boran?".

Sadakat ha intentado averiguar quién se lo había filtrado: "¿Y a ti quién te ha dicho eso?". Alya le ha explicado que Ugur se lo ha confesado después de que se lo contara su padre, pero la matriarca no ha querido escuchar nada más, confirmándole que todo era cierto. Totalmente en shock, la doctora se ha quedado de piedra.

A partir de ahí, Alya se ha desahogado, harta de vivir entre mentiras desde que pisó Mardin: "¿Por qué me hacéis pasar por esto? ¿Por qué me tenéis aquí recluida?". Pero Sadakat no se ha quedado callada y le ha contado el infierno que pasó de joven: "No te lamentes. ¿Tú qué te crees que es la vida? ¿Crees que esto es sufrir? A esto no puedes llamarlo sufrimiento. Si estuvieras en mi lugar, sabrías lo que es realmente el sufrimiento, querida".

Con los ojos empañados, la matriarca ha terminado confesando el calvario que vivió por culpa del padre biológico de su hijo: "A los 17, ese animal me arrojó por un terraplén. Embarazada. Y me abandonó a mi suerte. Me abandonó cuando Boran estaba en mi vientre. El padre de Cihan me salvó la vida y nos protegió a ambos". Alya ha intentado empatizar con ella, pero le ha recordado que no tenían derecho a ocultarle algo así.

Luego, la doctora le ha echado en cara el peligro al que ha expuesto a su hijo: "¿Cómo has podido retenerme aquí si sabías que corríamos tanto peligro? ¿Por qué has retenido aquí a Deniz?". Alya se ha girado hacia Cihan, echándole en cara este otro secreto. “Llevas mintiéndome sin parar desde que llegué a esta casa. ¡Estoy hasta las narices!".

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