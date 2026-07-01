En tierra lejana | 30 de junio
Sahin da un paso al frente por Nare: "No volveré a abandonarte"
Después de que Sadakat los descubriera juntos, Nare y Şahin han acabado huyendo para evitar que los separaran una vez más. Acorralados por la presión de sus familias y por todos los obstáculos que siguen teniendo delante, la pareja ha vivido uno de sus momentos más importantes hasta la fecha.
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Mientras intentaban ponerse a salvo, Nare ha tratado de hacer entrar en razón a Sahin. La joven le ha recordado que sigue casada y que nada de lo que están viviendo es sencillo. Además, sabe perfectamente que Sadakat jamás aceptará su relación.
Sin embargo, Sahin ya no está dispuesto a seguir actuando como en el pasado. Durante mucho tiempo se culpó por haber dejado escapar a Nare y por no luchar por ella cuando todavía estaban a tiempo. Ahora ha decidido que no volverá a cometer el mismo error.
"No volveré a abandonarte", le ha dicho. Unas palabras que han dejado claro que esta vez está dispuesto a enfrentarse a quien haga falta con tal de permanecer a su lado. Nare tampoco ha escondido sus sentimientos. Aunque es consciente de todo lo que les espera, ha reconocido que sigue queriéndolo. Los dos saben que el camino será complicado, pero por primera vez en mucho tiempo parecen estar caminando en la misma dirección.
Con Sadakat pisándoles los talones y media familia en contra, Şahin y Nare han decidido dejar de esconder lo que sienten. Ahora queda por ver si su amor será suficiente para resistir la guerra que acaba de empezar.
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