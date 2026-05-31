Kaya y Zerrin repiten la historia de Sahin y Nare: el amor prohibido es una maldición en los Albora

La historia de Kaya y Zerrin lo tiene todo para ser un drama de los grandes. Ella estaba a punto de casarse con otro, vestida de novia y con todo preparado, cuando Kaya apareció para secuestrarla en una fuga de película. Desde ese momento, se convirtieron en los más buscados de Mardin. Mientras todos los suyos se volvían locos intentando encontrarlos, ellos decidieron aislarse del mundo, entregarse a su pasión y vivir su primera noche juntos. Kaya incluso le regaló un anillo que compró el día que se enamoró de ella, prometiéndole un amor eterno.

El problema es que en el mundo de los Albora las cosas nunca son tan fáciles, y menos cuando la sangre y el honor están de por medio. El ejemplo más claro es Sahin, que ha terminado en la cárcel tras disparar a Mahmut para salvarle la vida a su primo Kaya.

Por si fuera poco, las cosas se han complicado todavía más para los enamorados. Sus familias han metido la mano para separarlos por la fuerza y, en un intento por romper su relación para siempre, los padres de Zerrin ya están buscándole un nuevo marido a su hija.

Todo esto nos resulta demasiado familiar porque la historia se vuelve a repetir. El amor prohibido entre Sahin y Nare ya demostró que saltarse las normas sale carísimo, y ahora Kaya y Zerrin lo están viviendo. Parecen condenados a sufrir el mismo calvario. ¿Conseguirán romper la maldición y ser felices, o su historia terminará en una tragedia aún mayor que la de Sahin y Nare?

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