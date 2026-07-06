Sadakat prohíbe a Nare el contacto con Sahin: “Los Albora así no pueden funcionar”

Nare estaba hablando por teléfono en su habitación con su primo Sahin, cuando Sadakat le ha pillado y se ha desatado el caos en la familia. La matriarca de la familia ha perdido el control quitándole el móvil y rompiéndolo contra el suelo: “¡Se acabó hablar por teléfono!”

Cihan ha entrado inmediatamente en la habitación para tratar de calmar los ánimos de su madre. Sin embargo, Sadakat muy enfadada por el romance de Nare con su primo, asegura que ha sido Fidan quien le ha llamado para decirle que le “enseñara modales a su hija”.

La matriarca se ha mostrado realmente dolida y afectada con esta situación que le ha sobrepasado: “He querido morirme. Que me tragara la tierra de la vergüenza que he pasado”.

Cihan que estaba tratando de calmar a su madre, ha sido quien ha pagado junto con su hermana parte del enfado: “¡Todo lo que está pasando es culpa tuya! Fuiste tú quien la trajiste”.

Sadakat se encuentra completamente sobrepasada con toda la situación que rodea a la familia. Incapaz de quedarse callada, no ha podido evitar pronunciarse ante los diferentes conflictos internos y externos de la familia: “Los Albora así no pueden funcionar”.

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