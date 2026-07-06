Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 6 de julio

Sadakat prohíbe a Nare el contacto con Sahin: “Los Albora así no pueden funcionar”

La matriarca de los Albora ha pillado a Nare hablando por teléfono con Sahin y ha perdido el control delante de la familia.

Sadakat prohíbe a Nare el contacto con Sahin: “Los Albora así no pueden funcionar”

Publicidad

Ismael Jiménez
Publicado:

Nare estaba hablando por teléfono en su habitación con su primo Sahin, cuando Sadakat le ha pillado y se ha desatado el caos en la familia. La matriarca de la familia ha perdido el control quitándole el móvil y rompiéndolo contra el suelo: “¡Se acabó hablar por teléfono!”

Cihan ha entrado inmediatamente en la habitación para tratar de calmar los ánimos de su madre. Sin embargo, Sadakat muy enfadada por el romance de Nare con su primo, asegura que ha sido Fidan quien le ha llamado para decirle que le “enseñara modales a su hija”.

La matriarca se ha mostrado realmente dolida y afectada con esta situación que le ha sobrepasado: “He querido morirme. Que me tragara la tierra de la vergüenza que he pasado”.

Cihan que estaba tratando de calmar a su madre, ha sido quien ha pagado junto con su hermana parte del enfado: “¡Todo lo que está pasando es culpa tuya! Fuiste tú quien la trajiste”.

Sadakat se encuentra completamente sobrepasada con toda la situación que rodea a la familia. Incapaz de quedarse callada, no ha podido evitar pronunciarse ante los diferentes conflictos internos y externos de la familia: “Los Albora así no pueden funcionar”.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Cihan Deniz se sale con la suya: obliga a Alya y Cihan a dormir juntos por primera vez

Cihan Deniz se sale con la suya: obliga a Alya y Cihan a dormir juntos por primera vez

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Sadakat prohíbe a Nare el contacto con Sahin: “Los Albora así no pueden funcionar”

Sadakat prohíbe a Nare el contacto con Sahin: “Los Albora así no pueden funcionar”

"¿Tú también quieres mucho a mamá?": la pregunta de Cihan Deniz que deja sin escapatoria a Cihan

"¿Tú también quieres mucho a mamá?": la pregunta de Cihan Deniz que deja sin escapatoria a Cihan

Ugur chantajea a Mine con el secreto de Cihan: "Ayúdame a huir y te diré qué abre esta llave"

Ugur chantajea a Mine con el secreto de Cihan: "Ayúdame a huir y te diré qué abre esta llave"

Mine quiere utilizar su embarazo para conseguir amarrar a Cihan: “Es mi última oportunidad”
En tierra lejana | 6 de julio

Mine quiere utilizar su embarazo para conseguir amarrar a Cihan: “Es mi última oportunidad”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol lo tiene claro; seguirá adelante con su embarazo con o sin el apoyo de Pablo
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol lo tiene claro; seguirá adelante con su embarazo con o sin el apoyo de Pablo

Capítulo 597 de Sueños de libertad; 6 de julio: Digna anima a Marta para que abra su corazón a Fina
Resumen

Capítulo 597 de Sueños de libertad; 6 de julio: Digna anima a Marta para que abra su corazón a Fina

Las recientes complicaciones entre Marta y Fina han llevado a la De la Reina a sincerarse con Digna: se siente muy perdida.

Marisol reaparece en la vida de Pablo con una impactante noticia: “Estoy esperando un hijo tuyo”
Capítulo 597

Marisol reaparece en la vida de Pablo con una impactante noticia: “Estoy esperando un hijo tuyo”

La examante del patriarca de los Salazar se reencuentra con él para darle una noticia que puede hacer tambalear su matrimonio de nuevo.

Beatriz fantasea con separar a Juanito de Begoña y formar con Gabriel la familia con la que siempre soñó: “Yo sería su única madre”

Beatriz fantasea con separar a Juanito de Begoña y formar con Gabriel la familia con la que siempre soñó: “Yo sería su única madre”

Claudia propone otra cita a Miguel, pero ahora es él quien le da calabazas

Claudia propone otra cita a Miguel, pero ahora es él quien le da calabazas

Damián cede ante Begoña y no despide a Eduardo, aunque con una condición: que no vuelvan a verse

Damián cede ante Begoña y no despide a Eduardo, aunque con una condición: que no vuelvan a verse

Publicidad