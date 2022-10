Descubrimos el significado de los nombres de los personajes de ‘Tierra Amarga'

A lo largo de toda la serie, hemos podido conocer a muchos personajes en ‘Tierra Amarga’. Sin embargo, todavía podemos saber mucho más sobre ellos si analizamos detenidamente sus nombres. ¿Qué significa cada uno de ellos? ¿Se corresponden con sus personalidades? ¡Descúbrelo aquí!

Züleyha, de corazón puro

El nombre de Züleyha es muy especial y no puede venirle mejor. El significado es ‘de corazón puro, valiente’. Y si algo tiene la mujer de Demir es que siempre ha hecho frente a todos los obstáculos que le ha puesto y le sigue poniendo la vida demostrando que es muy atrevida y no le tiene miedo a nada.

Además, siempre intenta hacer lo que es justo para cada uno y lo que es mejor para los que la rodean. ¡Está llena de amor! Es una pena que una persona como ella tenga que soportar todos los varapalos que le está dando la vida… ¡Ojalá pronto vuelva a ser feliz!

Hakan, gobernante

Si algo ha caracterizado a Hakan Gümüşoğlu desde su llegada a Çukurova ha sido su espíritu de gobernante, precisamente lo que significa su nombre. El joven llegó para vengar a Demir y hacerse con lo que es suyo, aunque ahora todo haya cambiado…

Hakan es un hombre fuerte, que no toma decisiones a la ligera y mucho menos dejándose llevar por sus emociones. Todo debe tener una lógica.

Al menos hasta que conoció a Züleyha. El joven se ha enamorado de la mujer de Demir y ha decidido parar la venganza hasta que el Yaman regrese… ¿Habrá tomado esta decisión dejándose llevar por sus sentimientos hacia Züleyha?

Fikret Fekeli, comprensivo

El nombre de Fikret tiene muchos significados diferentes. Por un lado, ‘comprensión’. El sobrino de Ali Rahmet ha vivido muchas situaciones en Çukurova en las que ha tenido que tratar de comprender a las personas que le rodeaban y, aunque le ha costado, parece que lo va consiguiendo.

Por ejemplo, cuando Müjgan se fue de la ciudad. La joven no quería seguir viviendo al lado de un hombre con tanto rencor. Él se dio cuenta de lo que había perdido y eligió a la que era el amor de su vida. Pero por desgracia, ya era demasiado tarde.

Su nombre también tiene se refiere a una persona que lo tiene todo muy planificado, y así lo hemos podido ver en la serie cuando se alió con Ümit para vengarse de Demir. Aunque nada salió como esperaba…

Hammine, mujer respetada

Hammine, la abuela de Demir, es la mayor de la familia. Su nombre significa ‘mujer mayor y respetada’.

Y es cierto, porque todos en la mansión Yaman la respetan profundamente. La mujer ha pasado por mucho, y debido a que en ocasiones confunde el pasado con el presente, muchos no la toman en serio a veces.

Sin embargo, la mujer está más al tanto de lo que ocurre en la mansión de lo que muchos piensan. Un ejemplo de ello fue cuando Mehmet llegó a casa de Züleyha… ¡Y Hammine lo reconoció!

Ella sabía que su verdadera identidad era Hakan Gümüşoğlu, pero no lograba acordarse del nombre del joven. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera recordado?

Çetin y Gülten, decidido y mujer hermosa

El significado del nombre de Çetin es ‘terco y decidido’. El joven es muy valiente, y así lo ha demostrado en numerosas ocasiones.

Una de ellas la noche en la que Ali Rahmet atropelló a Erkan. Çetin decidió que él cargaría con las consecuencias al menos hasta que Fekeli arreglara el asunto de Kerem Ali, al que estaban intentando adoptar.

Çetin también fue el que dio el primer paso en su relación con Gülten. El joven no se achantó a la hora de confesarle sus sentimientos, aunque ella le dijo en un principio que no podían estar juntos. ¡Pero él no se rindió!

El nombre de Gülten, por su parte, significa ‘mujer hermosa’. ¡Toda la razón! Una de las cosas que atrajo en un primer momento a Çetin es la indiscutible belleza de la joven, aunque tiene otras muchas virtudes.

Saniye, segundo

El nombre de Saniye es de los más curiosos que aparecen en la serie y significa ‘segundo’. Aunque no lo parezca, el significado de su nombre tiene mucho que ver con lo que demuestra su personaje en la serie. La joven tiene una gran capacidad de liderazgo, ¡y esto se ve claramente!

Eso sí, siempre muestra mucho cariño a todo aquel que está a su alrededor. Además, piensa mucho todo lo que hace para no equivocarse y lucha por lo que es justo.

¡No les pueden venir mejor los nombres! Para conocer más a los personajes, no te pierdas ‘Tierra Amarga’ de lunes a viernes a las 18h en Antena 3.