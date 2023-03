Así se han despedido los actores tras el final de 'Tierra Amarga'

La llegada de 'Tierra Amarga' ha cambiado las tardes de Antena 3. En sus más de 400 capítulos de emisión la ficción ha logrado un 15,7% de media y casi 1,4 millones de espectadores de media y es que el 70% de la población española ha visto la serie en algún momento.

El amor de Züleyha y Yilmaz y su lucha ante las adversidades fue el comienzo de esta historia en la que no han faltado venganzas, traiciones, celos y pasiones. sus actores se han despedido en sus redes sociales tras el final de la exitosa serie con mensajes muy especiales para sus seguidores.

El último adiós de Hilal, la gran protagonista

Hilal Altınbilek es de las pocas actrices de la ficción que han estado de principio a fin, es por eso que en muchos países del mundo la ficción se llama 'Züleyha'. La actriz ha compartido muchas fotografías sobre su personaje en la ficción y aunque no se despidiera como tal, subió una imagen de Züleyha montada a un caballo blanco donde escribió: "Mi historia favorita de siempre... La historia del rey viejo y el caballo blanco..." ¿sería su manera de despedirse?

Lo que sí estamos seguros es que para Hilal este proyecto ha sido muy importante y esperamos que ya esté preparando el próximo para poder verla de nuevo en acción.

Furkan Palali: "Nos vemos en nuevas historias"

Furkan Palalı ha dado vida durante las últimas temporadas a Fikret Fekeli y es que aunque el actor no llegará al principio de la serie su personaje se ha convertido en uno de los más queridos. Fikret estaba destinado a quedarse con el legado de la familia Fikret y ha convertirse en un padre para Kerem Ali tras la muerte de sus padres.

El actor también ha compartido muchos momentos de la serie en sus redes sociales y no dudó en despedirse del personaje y mandar un mensaje a todos los fans para agradecerles el cariño recibido: "Hoy es la última vez "Érase una vez en Çukurova"... Gracias a todos los que contribuyeron a este proyecto con buena voluntad, y también agradezco a nuestro público que nunca nos dejó solos. Nos vemos en nuevas historias..."

Lo cierto es que Furkan ya está inmerso en un nuevo proyecto así que seguro que pronto le volvemos a ver en la pequeña pantalla. El actor se ha ganado el cariño del público y por eso cada día recibe cientos de comentarios en sus redes sociales.

Ilayda Çevik, el adiós de la gran villana

Ilayda Çevik aterrizó en la tercera temporada de 'Tierra Amarga' para ponerlo todo patas arriba. La actriz le cogió mucho cariño a Betül de quien siempre ha dado muestras de estar orgullosa en sus redes sociales.

Al fin de la ficción, la joven quiso tener unas palabras con sus fans: "Qué hermosa historia de la que he formado parte, qué maravillosos compañeros he tenido. Aprendí mucho de las tierras antiguas y fértiles de Çukurova". La joven ha dado gracias a los fans y a las personas que le han apoyado en este proyecto. Y por su puesto, se ha querido despedir de su personaje Betül: "Abrazo a ti también, Betül".

Esperamos ver a la joven actriz pronto, quien se ha esforzado mucho por darle guerra a Züleyha en la ficción.

Se despide nuestra querida, Serpil Tamur: Hamminé

Una de las actrices que también ha estado de principio a fin en la ficción ha sido Serpil Tamur, quien interpretaba a la entrañable anciana, Hamminé. A la abuela de Demir a veces se le iba la cabeza, pero otras estaba muy lúcida para contestar a cualquiera que pensara que estaba mayor.

Hamminé ha sido uno de los personajes más queridos de la ficción por el público, por lo que Serpil, consciente de ese cariño, se ha querido despedir de sus fans y de su querido papel de esta manera: "Mi querida Haminné, te amé tanto. Por 4 años no me maquillé para que no fuera contra ti, no me teñí el pelo ni me puse esmalte de uñas. Pero de verdad te amaba mucho, gracias por todo mi Haminné".

Gaffur, el mítico de 'Tierra Amarga'

El que fuera el capataz de la mansión Yaman, ha querido despedirse de su personaje con todos sus fans. Bülent Polat daba vida al carismático Gaffur, quien ponía una nota de humor a todo lo que sucedía en Çukurova, por ello, ha querido decirle adiós a su personaje: "Camino a la final... 4 años enteros con Gaffur Aga han terminado. Genial."

Tenemos claro que todos los actores han disfrutado mucho interpretando a Züleyha, Fikret, Betül, Hamminé o Gaffur. Çukurova siempre estará en nuestros corazones y recordaremos cómo nos han emocionado en "Tierra Amarga".