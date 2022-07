Demir cae en la trampa de Fikret y Ümit... ¡Su venganza ha comenzado!

Fikret ha reaparecido en Çukurova. A pesar de que dijo que se marcharía a Alemania, la realidad es que le joven nunca llegó a irse. Para él, Demir había manchado el nombre de su madre y eso sí que se lo debía hacer pagar, por lo que tiene más rabia que nunca contra él. Así se lo ha confesado a Ümit cuando ha vuelto a aparecer en su casa.

Por ello, ambos han trazado un nuevo plan, ésta vez destruirán a Demir de una vez por todas. Ümit quiere hacer todo lo que sea para impedir que el joven obtenga la felicidad sin ella... Si ella no es feliz, Demir no lo será en su matrimonio tampoco.

Demir ha caído en una trampa de Ümit y Fikret. La doctora le ha llamado en mitad de la noche diciéndole que se iba a quitar la vida, y el joven ha salido despavorido a su casa... Ella le decía que no quería vivir si no era para estar junto a él..

Lo que Demir no se esperaba era que en la casa también estuviera Fikret, y el joven se ha dedicado a fotografiarles juntos... Ümit en ningún momento pensaba quitarse la vida, solo era un plan para conseguir que él fuera a su casa y así conseguir fotografías de los dos juntos... Pero ella sigue pidiéndole que sigan juntos, y aunque Demir le dice que no ella insiste en pedirle una última cosa: "Quédate esta noche conmigo". Demir a regañadientes accede a tumbarse junto a ella y a abrazarla... Pero solo porque le da miedo que se quite la vida o haga algo si él se va...

¡Fikret mientras tanto lo ha fotografiado todo! ¿Qué hará con esas fotografías?

