El legado de Leyla en Bahar: aprender a quererse a sí misma por encima de todo

Bahar ha vivido siempre para los demás. Como madre, como hija, como doctora… ha cargado con un peso enorme sobre sus hombros, olvidándose demasiadas veces de sí misma. Su vida ha sido una lucha constante por sostener a todos incluso cuando ella misma se caía.

Pero las palabras de Leyla, escritas antes de aquel accidente de coche que lo cambió todo, han vuelto a ella: “Se nos olvida querernos a nosotros mismos. No te olvides de hacerlo cuando nadie más lo haga”.

En esa carta, Leyla le recuerda que no necesita una montaña en la que apoyarse porque ella misma es fuerte. Que su valor no está solo en salvar a otros, sino también en reconocerse, amarse y sentirse orgullosa de lo que es.

Y esta vez, Bahar lo ha entendido. Ha dejado de mirar solo hacia fuera para empezar a mirar hacia dentro. Ha comprendido que quererse a una misma no es un lujo, sino una necesidad.

Agradecida con ella, Bahar ha susurrado: “Te quiero, Leyla. Y me quiero a mí misma”.