Irene lamenta con Cristina no poder ponerse en contacto con José para que cuente toda la verdad

Cristina e Irene comparten el mismo temor: que nunca lleguen a saber realmente qué pasó.

Aunque la situación las ha unido más que nunca, el fantasma del pasado sigue interponiéndose entre ellas.

Cristina ha expresado su deseo de no perder a Irene ahora que por fin se han encontrado. A todo esto, Irene le ha prometido que no va a permitir que eso pase: “No me voy a alejar de ti, te lo dije y te lo repetiré las veces que haga falta”.

Sin embargo, los intentos de don Pedro por justificar sus actos y ofrecer una versión alternativa de los hechos han sembrado nuevas dudas. “También me dijo que ese hombre no te merecía, que su cobardía al abandonarte lo demostró”, le ha contado Cristina. Pero, Irene, firme en su postura, ha dejado claro que no está dispuesta a seguir creyendo en su versión, ni a permitir que eso afecte a su relación con Cristina.

La conversación ha terminado con un suspiro de resignación. “No sé si volveremos a verle”, ha confesado Irene. ¿Qué pasará si José no reaparece? ¿Y si su verdad nunca llega a saberse?

