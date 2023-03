Avance del próximo capítulo de 'Tierra Amarga': Vahap, desolado: "No sé qué hacer sin ti, hermano"

En el próximo capítulo de ‘Tierra Amarga’, Abdülkadir hace prometer a su hermano que no hará nada para intentar sacarlo de la cárcel. Pero Vahap le dice que no sabe qué hacer sin él. ¡Es lo único que tiene en la vida! No puede prometerle eso por qué no se ve capaz de seguir adelante él sólo. ¡Y se rompe a llorar! Abdülkadir insiste. ¿Intentará Vahap liberar a su hermano? ¿Querrá vengarse de los que echaron a perder su plan de fuga?

En el capítulo de hoy, hemos visto como el mayor de los Keskin veía a Vahap desde prisión... ¡Ya nunca volverán a estar juntos! Abdülkadir está resignado, sabe que ha cometido muchos delitos y que es imposible que vuelva a salir de la cárcel. ¡Tiene que pagar por todos sus pecados! Pero esta decisión no le convence nada a Vahap...

