Capítulo 376 de Sueños de libertad; 21 de agosto: Pelayo saca su cara oscura para amenazar a Fina

El asesinato de Santiago lo ha cambiado todo. Aunque fue en defensa propia, Pelayo ha presionado a Fina para que huya a Buenos Aires. “Te estoy ofreciendo una salida, pero no me va a temblar el pulso si tengo que delatarte”, le ha dicho, mostrándole el arma del crimen. Fina, rota por dentro, no quiere dejar a Marta, pero sabe que está entre la espada y la pared.

En otro frente, Irene y Cristina enfrentan las consecuencias de los secretos ocultos durante años. “Lo que ha ocultado mi hermano con mentiras no se puede justificar de ninguna manera”, ha dicho Irene, decidida a no seguir creyendo en la versión de don Pedro.

Por su parte, don Pedro también ha confesado que Damián infiltró a un detective en la fábrica. “Se hizo pasar por técnico de seguridad”, ha reconocido. En ese momento, la tensión también ha crecido en la fábrica. Además, Luz ha recriminado a Joaquín por poner la producción por encima de la seguridad: “Os vais a arrepentir de no haber hecho lo correcto”.

Y, finalmente, Gabriel ha retomado contacto con Isabel y, ante la desconfianza de María, ha sido claro: “Ha sido cosa del destino, pero sabré sacarle provecho”.

