Resumen
Capítulo 376 de Sueños de libertad; 21 de agosto: Pelayo saca su cara oscura para amenazar a Fina
El marido de Marta cree que Fina es un problema y quiere echarla de sus vidas para siempre.
En el capítulo de hoy hemos visto como...
El asesinato de Santiago lo ha cambiado todo. Aunque fue en defensa propia, Pelayo ha presionado a Fina para que huya a Buenos Aires. “Te estoy ofreciendo una salida, pero no me va a temblar el pulso si tengo que delatarte”, le ha dicho, mostrándole el arma del crimen. Fina, rota por dentro, no quiere dejar a Marta, pero sabe que está entre la espada y la pared.
En otro frente, Irene y Cristina enfrentan las consecuencias de los secretos ocultos durante años. “Lo que ha ocultado mi hermano con mentiras no se puede justificar de ninguna manera”, ha dicho Irene, decidida a no seguir creyendo en la versión de don Pedro.
Por su parte, don Pedro también ha confesado que Damián infiltró a un detective en la fábrica. “Se hizo pasar por técnico de seguridad”, ha reconocido. En ese momento, la tensión también ha crecido en la fábrica. Además, Luz ha recriminado a Joaquín por poner la producción por encima de la seguridad: “Os vais a arrepentir de no haber hecho lo correcto”.
Y, finalmente, Gabriel ha retomado contacto con Isabel y, ante la desconfianza de María, ha sido claro: “Ha sido cosa del destino, pero sabré sacarle provecho”.
No te pierdas todo lo que ha pasado en el capitulazo de hoy.
