¡Vahap es reducido y detenido!: la bomba que llevaba era falsa

Vahap está lleno de odio. El hermano pequeño de los Keskin se siente totalmente perdido desde que se enteró de la condena de su hermano… ¡Pena de muerte! ¿Qué iba a hacer Vahap sin él? Abdülkadir era lo único que tenía en la vida, no sabría seguir sin él.

Por ello, a pesar de los deseos del mayor, Vahap le prometió que iba a vengar su condena. Sabía que había sido Fikret quien le había atrapado y quien le había entregado las autoridades. Según él, toda la culpa de lo que le pasaba a su familia era de Fikret Fekeli, por lo que se lo haría pagar.

Vahap irrumpió en la feliz boda de Fikret y Zeynep, dejando a todos los presentes aterrorizados. Irrumpió a punta de pistola y gritando a pleno pulmón que se iba a vengar de Fikret por lo que le había pasado a su hermano.

Acto seguido se desabrochó la chaqueta y dejó ver varios explosivos que llevaba pegados a su cuerpo: “He venido aquí a negociar, tenéis que sacar a mi hermano de prisión”, ha afirmado el hombre. En vista de que nadie le hacía caso, ha dejado ver las bombas… “Tenéis que decidir si todos vamos a morir o liberaréis a mi hermano”, ha dicho gritando.

Lütfiye, el fiscal y Fikret han intentado disuadirle, pero él seguía empeñado en amenazar a todo el mundo, parecía que hasta disfrutaba… Sin embargo, con lo que Vahap no contaba era con que, el tío Adnan, un señor mayor de la mansión, sabía de bombas y… ¡Detectó que la suya era falsa! Cuando ah comenzado a decírselo, Vahap se ha puesto muy nervioso… “¿Por qué no aprietas?”

“¡Esto no es una bomba! ¡Es falsa, no va a explotar!”, ha afirmado Adnan. Fikret y sus hombres le han reducido, y la policía se lo ha llevado a un centro psiquiátrico para siempre. “Espero no volver a verte nunca”, le ha dicho Fikret. ¡El final del menor de los Keskin es en un centro psiquiátrico!