Müjgan, harta de las mentiras de Fikret… ¿Rompe con él para siempre?

Desde que volvió de Estambul y habló con Fekeli sobre lo que pasó, Müjgan ha decidido ir a por todas. No va a permitir que nada ni nadie se lo vuelva a hacer pasar mal, pero para conseguirlo primero tiene que aclarar situaciones que le han ido ocurriendo durante este tiempo.

La primera es la relación con Ümit, a quien le ha plantado cara en el hospital. Müjgan se ha enfrentado a ella y le ha reprochado todas sus traiciones. La joven pensaba que Ümit era su amiga y creía en ella, pero con sus acciones le ha demostrado todo lo contrario. Especialmente cuando le aseguró que Fikret y ella eran como hermanos, pero tuvieron una relación en Alemania.

Ahora ha llegado el momento de enfrentarse a otra relación: la suya con Fikret. Müjgan estaba muy ilusionada porque juntos planearon vivir lejos de Çukurova y empezar de cero, pero todo se truncó cuando la joven se enteró de que Fikret había sido el culpable de la caída de Ümit.

Sin embargo, Fikret ha podido demostrar que él es inocente y que no empujó a Ümit, sino que se cayó. Por eso, le ha pedido a Müjgan que le pida perdón por haberlo abandonado. Además, ella lo llegó a considerar un asesino porque pensaba que había matado a la doctora. “¿Con que eso es lo que piensas de mí?”, ha preguntado Fikret.

Müjgan sin embargo lo tiene claro. Ahora ya no importa nada porque para ella Ümit siempre fue la novia de Fikret. Él no da crédito ante las palabras de la joven, ¡lo sabe todo! Le ha dicho además que se siente traicionada por él y que tendría que haberle contado todo para mantener las distancias con Ümit. “Me trataste como a una tonta”, le ha reprochado.

Müjgan está muy cansada de descubrir cada día cosas nuevas sobre Fikret. “Se acabó”, le ha dicho. El joven no se puede creer las palabras de su amada, ¿cómo ha podido perderla? Fikret le ha rogado que no se vaya, pero ella ya no quiere nada más con él. ¿Será esta una ruptura definitiva?