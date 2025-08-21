Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 376

Gabriel y Begoña continúan avanzando en su relación... ¡Él quiere más!

El abogado se ha convertido en el principal apoyo emocional de Begoña.

El abogado se ha convertido en el principal apoyo emocional de Begoña.

Gabriel ha intentado animar a Begoña con noticias positivas sobre las inversiones de su hija Julia, mientras ella estaba preocupada por la situación en la fábrica.

Pero, la conversación ha girado rápidamente hacia lo personal. “Ahora mismo eres de las pocas personas en quien puedo confiar”, ha confesado Begoña, dejando entrever que su confianza en Andrés se ha quebrado tras descubrir algo que no esperaba.

Aunque Begoña no ha entrado en detalles, Gabriel, siempre atento, le ha recordado que no puede reprocharse haber sido buena persona, aunque ella ha confesado que, tras tantas decepciones, ya no sabe cuándo alguien le está mintiendo.

La cercanía entre ambos se ha hecho más evidente, con un Gabriel dispuesto a acompañarla en todo: “No me sueltes nunca Begoña, no lo soportaría”.

