Capítulo 376
Pelayo anima a Marta y Fina a que sigan con su vida: "Tenéis que aparentar naturalidad"
Aunque el crimen fue en defensa propia, él ha insistido en que actuar con normalidad es la clave para evitar sospechas y pasar página.
Pelayo, consciente de las implicaciones legales que supondría que las pillaran, ha apelado a la sangre fría y ha animado a Marta y a Fina a mantener la rutina como si no hubiese pasado nada. Quiere que se olviden de la muerte de Santiago.
Fina, visiblemente afectada por lo ocurrido, ha admitido el peso que lleva consigo: “He matado a un hombre con mis propias manos y eso me perseguirá para el resto de mi vida”. Pese a los intentos de Marta porque descanse, Pelayo ha sido tajante: “Es esencial hacer como que no ha pasado nada”. Fina, agotada física y emocionalmente, ha decidido ir a abrir la tienda.
“Nos estamos jugando mucho los tres”, le ha recordado Pelayo a Marta, quien no ha dudado en agradecer su entrega: “Has hecho por nosotras algo que muy poca gente habría hecho”.
Pero ¿cuánto tiempo podrán seguir fingiendo que todo sigue igual?
