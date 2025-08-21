Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo acorrala a Fina para que se marche ya

Antena 3 LogoAntena3
El joven no le da opción ni tiempo para pensárselo: quiere que se marche mañana.

En el próximo capítulo veremos como... Gabriel seguirá jugando a dos bandas. Por un lado, avanzará en su conquista hacia Begoña: "Un par de citas más y la tendré en la palma de la mano". Por otro, no se apartará de María, a quien animará en su recuperación: "Vamos, sin miedo", le dirá, justo antes de un momento cargado de conexión.

Fina y Pelayo vivirán un nuevo cara a cara. Ella se negará a irse del país: "Lo que quiero es quedarme aquí con Marta". Pero Pelayo no cederá: "No tienes más opción… y cuidado con lo que dices, hay un cadáver enterrado en su propiedad". Más tarde, Fina le confesará a Marta su verdadero plan: volver al lugar del crimen. ¿Está dispuesta a arriesgarlo todo? ¿Qué encontrarán si regresan?

En medio de todo esto, doña Ana no sabrá qué pensar cuando Cristina le confiese su angustia: "¿Estás así por el conserje? Francamente, no lo entiendo". Mientras tanto, Irene mostrará a Cristina las alianzas que su padre compró para su boda.

Y en la fábrica, las alarmas se encenderán: Tasio revelará un informe con serios fallos de ventilación y Luz advertirá a Begoña sobre un paciente en estado crítico. ¿Podría haber un brote? ¿Está en riesgo la salud de todos?

Aunque el crimen fue en defensa propia, él ha insistido en que actuar con normalidad es la clave para evitar sospechas y pasar página.

Quererse a una misma puede parecer sencillo, pero para Bahar ha sido la mayor lección de su vida.

