Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo acorrala a Fina para que se marche ya

En el próximo capítulo veremos como... Gabriel seguirá jugando a dos bandas. Por un lado, avanzará en su conquista hacia Begoña: “Un par de citas más y la tendré en la palma de la mano”. Por otro, no se apartará de María, a quien animará en su recuperación: “Vamos, sin miedo”, le dirá, justo antes de un momento cargado de conexión.

Fina y Pelayo vivirán un nuevo cara a cara. Ella se negará a irse del país: “Lo que quiero es quedarme aquí con Marta”. Pero Pelayo no cederá: “No tienes más opción… y cuidado con lo que dices, hay un cadáver enterrado en su propiedad”. Más tarde, Fina le confesará a Marta su verdadero plan: volver al lugar del crimen. ¿Está dispuesta a arriesgarlo todo? ¿Qué encontrarán si regresan?

En medio de todo esto, doña Ana no sabrá qué pensar cuando Cristina le confiese su angustia: “¿Estás así por el conserje? Francamente, no lo entiendo”. Mientras tanto, Irene mostrará a Cristina las alianzas que su padre compró para su boda.

Y en la fábrica, las alarmas se encenderán: Tasio revelará un informe con serios fallos de ventilación y Luz advertirá a Begoña sobre un paciente en estado crítico. ¿Podría haber un brote? ¿Está en riesgo la salud de todos?