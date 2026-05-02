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Marta, cada vez más cerca de encontrar a Fina: las razones que han marcado su incansable búsqueda en Sueños de libertad

La espera está llegando a su fin y muy pronto seremos testigos del reencuentro más esperado.

Marta, cada vez más cerca de encontrar a Fina: las razones que han marcado su incansable búsqueda en Sueños de libertad

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¡Fina está más cerca que nunca! Después de una larga espera y tras meses de incertidumbre, Marta está a punto de reencontrarse con el amor de su vida.

Sin embargo, no está siendo un camino de rosas: ante la ausencia de su exnovia, la hija de Damián ha tenido que seguir adelante y recomponerse mientras el recuerdo de Fina la acompañaba en cada paso.

Repasamos las cinco razones que han llevado a Marta a no rendirse en esta búsqueda que marcará un antes y un después en Sueños de libertad.

Las dudas de Marta con Cloe: un pasado que vuelve

Tras una inesperada y traumática ruptura, Marta no perdió la esperanza en el amor y decidió apostar por su relación con Cloe, con quien vivió una apasionante y emotiva historia… ¡que tuvo sus más y sus menos!

Y es que, el fantasma de Fina siguió presente en el corazón de la joven y se interpuso en su relación con la francesa.

"¿Estás enfadada?": Marta se muestra esquiva con Cloe mientras vuelve a recordar a Fina

El adiós inevitable de las Marloe

Finalmente, el recuerdo de Fina terminó por interponerse entre ambas y, tras una agridulce última cita, Cloe decidió tirar la toalla y rompió la relación.

La francesa, consciente de que su novia sigue enamorada de Fina, le aconsejó pasar página antes de embarcarse en una nueva aventura amorosa y dio por finalizado este amor imposible.

“El problema es que sigues enamorada de Fina”: Cloe, entre lágrimas, pone fin a su relación con Marta

La muerte de Pelayo: un secreto sin revelar

Cuando parecía que la calma había vuelto a la vida de Marta, Pelayo regresó a Toledo para poner patas arriba su mundo y revolucionar Sueños de libertad.

El político no podía seguir ocultando la realidad sobre la marcha de Fina y viajó desde México con la intención de contarle a Marta que obligó al amor de su vida a irse de la colonia.

Sin embargo, Pelayo terminó siendo asesinado de forma trágica cuando estaba de camino a su encuentro con Marta para confesarle esta devastadora verdad.

Pelayo muere en los brazos de Marta sin poder contarle la verdad sobre Fina

¡Todo apuntaba a que la hija de Damián jamás iba a descubrir esta dolorosa verdad que la separó del amor de su vida!

Una confesión de Darío que lo cambia todo

Darío, la pareja del difunto Pelayo, llegó a Toledo para darle el último adiós al político… ¡y para revelarle la verdad que Marta no llegó a conocer!

El joven no se anduvo con rodeos y, en una escena cargada de tensión, terminó confesando que Pelayo chantajeó a Fina para que se fuera a Argentina.

Marta quedó en total estado de shock: jamás se hubiera imaginado que Pelayo, el hombre que llegó para salvar su vida, terminaría destrozándosela por completo.

Darío da un paso definitivo confesando a Marta toda la verdad: “Fina no te abandonó por voluntad propia”

Durante días, la joven vivió un auténtico calvario, ¡e incluso temió haber pedido para siempre al amor de su vida!

Las pistas que llevan a Fina

A pesar de este duro golpe, Marta supo levantarse y, con la ayuda de su familia, sacó fuerzas para intentar encontrar al amor de su vida.

La joven sabe que no está sola en este duro camino: también cuenta con el apoyo de Cloe…¡y de Darío! El marido de Pelayo se sintió en deuda con ella y le facilitó el contacto de una editorial que podría conocer el paradero de Fina.

Y aunque la llamada a este editor no surtió efecto, llenó de ilusión a la hija de Damián, que recientemente recibió un apartado de correos donde probar suerte.

Esta nueva pista llena de esperanza a Marta y a los seguidores de Sueños de libertad, que no pueden esperar más para vivir uno de los reencuentros más esperados de la televisión.

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