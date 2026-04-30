Marta duda si escribir una carta a Fina tras una nueva pista de Darío: “¿Y si me ha olvidado?”

Darío da a Marta una nueva pista sobre Fina: un apartado de correos de Buenos Aires que le han dado en el periódico en el que publicaron las fotos que hizo la hija de Isidro.

Marta empieza a perder un poco la esperanza cuando tras hacer varias llamadas, cree que ese apartado de correos podría ser falso.

Sin embargo, Andrés la anima a no tirar la toalla y anima a su hermana a que escriba una carta a ese apartado de correos por si perteneciese a Fina.

Entonces las dudas empiezan a invadir a Marta. No sabe si esa carta le llegará a Fina y tiene miedo de que, si llega, no quiera responder a su carta o la haya olvidado.

Andrés le insiste. No cree que la haya olvidado y tampoco su preciosa historia de amor.

El joven De la Reina le dice a Marta que le escriba para contarle que Pelayo a muerto, que ahora las dos están a salvo y que la quiere con toda su alma. ¿Qué hará Marta?, ¿se lanzará a escribir esa carta a Fina?