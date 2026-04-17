“Esta vez voy a acabar el trabajo”: Álvaro apuñala a Pelayo para proteger el secreto de Beatriz

Pelayo lleva tiempo investigando de Beatriz. Sabe que esa mujer es una estafadora y está dispuesto a llegar hasta el final para desenmascararla por completo.

El marido de Marta amenaza a la joven con contárselo todo a Begoña y ella, desesperada, se lo cuenta a Álvaro, el cuál le dice que lo deje en sus manos. Algo se le ocurrirá para que no vuelva a molestarla.

Entonces Álvaro sigue a Pelayo por la noche, iba a cenar con Marta con la intención de confesarle toda la verdad sobre la marcha de Fina, cuando el delincuente se enfrenta a él.

Álvaro le amenaza: le dice que se olvide de Beatriz y de lo que sabe sobre ella o lo pagará muy caro. Entonces, Pelayo ata cabos y reconoce a Álvaro: vio una fotografía de él en los periódicos. Está en busca y captura por matar a una mujer en México.

Pelayo, agobiado, intenta huir de Álvaro, pero ya es demasiado tarde al darse cuenta de lo peligroso que es ese hombre y que ya está dentro de un peligroso juego del que le va a costar mucho salir.

El marido de Marta le promete que no dirá nada sobre Beatriz, que le dará dinero o lo que le pida, pero Álvaro le dice que está vez no va a dejar ningún cabo suelto y…¡le acaba apuñalado!

Pelayo cae al suelo en un charco de sangre mientras poco a poco su vida empieza a apagarse.