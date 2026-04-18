Pelayo muere en brazos de Marta sin poder revelar su gran secreto a Fina

La situación se ha vuelto insostenible cuando el hombre, debilitado tras un grave apuñalamiento, ha intentado confesar una verdad que cambiaría el destino de Marta. "Tienes que perdonarme", ha balbuceado, sin llegar a contar su secreto.

Este dramático suceso en Sueños de libertad deja a Marta con el dolor y la incógnita de qué quería decirle Pelayo. El tiempo se ha agotado antes de que el mensaje llegara a su destinataria.