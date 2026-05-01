El reencuentro más esperado se acerca: Marta y Fina, muy pronto de nuevo juntas en Sueños de libertad

Las #Mafin volverán por fin a ser una realidad en la serie más vista de la televisión.

Han pasado muchos meses desde que Marta y Finase vieron por última vez y ahora sus caminos están a punto de volver a cruzarse.

La lucha incansable de Marta por encontrar a Fina, tras descubrir que no se marchó por voluntad propia, sino debido al chantaje de Pelayo, ha dado sus frutos: la fotógrafa volverá a su lado en un reencuentro inolvidable.

Y es que la historia de amor de las #Mafin ha traspasado la pantalla y ha convertido a Marta y Fina es una de las parejas más queridas de Sueños de libertad.

Con ellas nos hemos emocionado, hemos reído, nos hemos enamorado… y también hemos llorado como nunca, sobre todo, al leer la carta de despedida de Fina a Marta, un adiós del que todavía no nos hemos recuperado.

Pero la espera por fin ha llegado a su fin y estamos a punto de vivir uno de los momentos más esperados en la serie que triunfa en la sobremesa de Antena 3.

Fina vuelve y regresa con una renovada imagen: con el pelo más corto, más segura de sí misma y dispuesta a revolucionarlo todo. Pero..¿cómo habrá sido su vida durante todo este tiempo en Argentina? , ¿habrá rehecho su vida? , ¿Volverán Marta y Fina a estar juntas?

No podemos tener más ganas de este reencuentro. ¡Muy pronto, todas las respuestas en Sueños de libertad!