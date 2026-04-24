Marta da el último adiós a Pelayo con un mensaje de despedida envenenado: “Púdrete”

A pesar de su negativa a acudir al entierro de Pelayo, Marta finalmente se ha presentado para acompañar a su familia y a Doña Clara en el último adiós al político.

En mitad del funeral, la madre de Pelayo rompió a llorar al recitar un poema en honor a su hijo, así que Marta decidió salir de la sombra y aparecer de improviso para terminar los versos que quedaban por leer.

Tras ello, la hija de Damián continuó dedicándole a Pelayo unas palabras cargadas de ironía: “Era un hombre bueno y un marido excelente”, se lamentó la joven con lágrimas en los ojos al recordar la realidad que ocultó el político.

Sin embargo, detrás de esta emotiva declaración se escondía la rabia de una mujer que no perdona la traición de su marido. Es por eso que Marta aprovechó su último adiós a Pelayo para susurrarle al ataúd la furia que sentía con una concisa y única palabra: “Púdrete”.