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Capítulo 456

Darío da un paso definitivo confesando a Marta toda la verdad: “Fina no te abandonó por voluntad propia”

La De la Reina descubre que Pelayo es quien la separó de Fina, una dolorosa verdad que está a punto de cambiarlo todo para siempre.

Darío da un paso definitivo confesando a Marta toda la verdad: “Fina no te abandonó por voluntad propia”

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Darío ha llegado de México para dar el último adiós a Pelayo, su gran amor.

El joven habla con Marta, que está destrozada por esta inesperada pérdida recordando una y otra vez que Pelayo murió desangrado en sus brazos y que quería contarle algo muy importante antes de morir.

Marta le cuenta a Darío su preocupación y le confiesa que no para de darle vueltas al tema intentando averiguar que sería eso que le quería contar su marido.

Darío, que sabía lo que Pelayo iba a contarle a Marta, decide dar un paso importante con la intención de ayudar a Marta y de liberar esa culpa que tanto le pesaba a al hijo de Doña Clara.

“Pelayo forzó a Fina para que te abandonara”, le acaba diciendo Darío a Marta. Le cuenta que Pelayo lo planeó todo y que amenazó a Fina para que la abandonara y se marchara lejos.

Marta no puede creérselo y le pregunta cómo Pelayo amenazó a Fina, a lo que Darío le responde que la amenazó con denunciarla por haber matado a Santiago.

“Pelayo se guardó el cuchillo con el que Fina apuñaló a Santiago”, le dice dejando en Marta totalmente en shock que se marcha de allí aterrorizada al sentirse traicionada por el hombre que era su marido. ¿Qué pasará ahora?

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