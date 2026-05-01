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En tierra lejana | 28 de abril

“Me has matado con este amor”: la canción con la que Cihan confiesa sus sentimientos por Alya

En la boda, Cihan se atreve a cantar lo que su orgullo le impide decir, convirtiendo cada verso en una declaración de amor que lo cambia todo.

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“Me has matado con este amor”: la canción con la que Cihan confiesa sus sentimientos por Alya

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La boda de Zeynep y Kemal nos ha regalado el momento que nadie esperaba. Tras demostrar que tiene un corazón de oro al regalarle una casa a los novios y asegurar el futuro de su bebé, Cihan ha dado un paso que ha dejado a todo el municipio en shock: se ha puesto a cantar.

El jefe del clan nos ha sorprendido con una canción que habla de amores que duelen y de noches oscuras. Mientras Alya lo miraba hipnotizada, la letra parecía contar su propia historia: esa que habla de no tener un "nido" donde refugiarse y de sentir un amor tan grande que asusta. “Me has matado con este amor”, decía la canción, y en los ojos de Cihan se veía que no eran solo palabras.

Para Alya, ver a su marido así, tan vulnerable y real, ha sido como un jarro de agua fría. Ella, que siempre lo ha visto como el "león" peligroso de los Albora, se ha encontrado de frente con un hombre que siente y sufre como cualquiera. La música ha creado una conexión entre ellos que no necesitan palabras; ha sido un "te quiero" gritado a los cuatro vientos.

Entre los aplausos de los invitados y la emoción de los novios, Alya se ha quedado sin palabras. Ver a Cihan desviviéndose por proteger a los suyos y cantando a la soledad la ha tocado por dentro. ¿Cómo va a ser capaz de huir ahora después de haber visto el verdadero corazón de Cihan? Este momento lo ha cambiado todo.

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¡Sorpresa total! La lección de humildad de Cihan sorprende a Alya en la boda de Zeynep

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