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Ferit se niega a perder a Seyran mientras Diyar mueve ficha en la sombra: este domingo, en Una nueva vida

Ferit se resiste a aceptar la realidad, pero Seyran ya ha tomado una decisión. Entre ultimátums, planes secretos y confesiones a medias, el próximo capítulo nos va a dejar sin palabras.

Ferit se niega a perder a Seyran mientras Diyar mueve ficha en la sombra: este domingo, en Una nueva vida

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La tensión está al límite en Una nueva vida. Los sentimientos están a flor de piel y las decisiones no pueden esperar más. Seyran es clara y tajante con Ferit: "No me vuelvas a hablar hasta que dejes a Diyar". Un ultimátum que deja a Ferit entre la espada y la pared mientras su madre, Gulgun, intenta que abra su corazón de una vez por todas: "¿Qué sientes? Dilo claramente".

Pero mientras Ferit lucha con sus emociones, en la mansión se está gestando un nuevo plan. La abuela de Diyar le da todo su apoyo: "Encuentra una razón para quedarte en la mansión". Y ella no piensa rendirse: "La encontraré, abuela".

Por su parte, Ferit se resiste a perder a Seyran y está convencido de que su conexión es irrompible: "No puedes vivir sin hablar conmigo, ¿vale?". ¿Logrará Ferit aclarar sus sentimientos o será demasiado tarde?

No te pierdas un nuevo capítulo de Una nueva vida, el domingo a las 22:00h, en Antena 3.

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