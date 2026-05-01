La conexión entre Can y Sonia no deja de crecer: “Nadie me ha visto así”

La cena entre los Dogo y los Beched parece no haber sido tan desastrosa como muchos imaginaban. Tras los intensos enfrentamientos entre Albany y su hija, Sonia parece haber encontrado en Can un apoyo inesperado.

Ambos se citan en el parque para que Ibiza conozca a Chester, el perro del piloto. La conexión entre los tres es tan buena que terminan invitando a Can a casa. Allí, la madre de Ibiza decide abrirse con su nuevo amigo y le hace una pequeña exhibición de patinaje artístico.

Durante la conversación, Sonia y Can comparten confidencias, hasta que el comandante sorprende a su amiga al mencionar el club Zafiro, un detalle que no le ha pasado por alto. Ese momento de sinceridad se ve interrumpido por la llegada de Luis, un amigo con el que Sonia había quedado. ¿Cómo evolucionará la relación de Can y Sonia?