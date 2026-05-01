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“Amo a un hombre casado”: la confesión de Mine pone a Alya tras la pista de la verdad

Los Albora sufren una redada tras una delación que lo cambia todo, mientras los secretos del corazón amenazan con destruir a Cihan y Alya. ¿Quién es el traidor que se esconde entre ellos?

La confesión de Mine pone a Alya tras la pista de la verdad

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La situación es desesperada y los enemigos lo saben. Demir no duda en señalar la debilidad de sus rivales: "Los Albora están en una situación crítica". La desconfianza entre los suyos es evidente y Sadakat busca culpables.

El imperio familiar se tambalea, Alya intenta alejar a Cihan del contrabando. La doctora lo tiene claro y se lo pide para salvar su futuro: “No quiero que te dediques a eso”. Mientras tanto, en una charla íntima, Mine le confiesa a Alya que su corazón pertenece a un hombre casado y que lo suyo es imposible.

Lo que Mine no espera es la reacción de Cihan. El líder de los Albora, decidido a proteger su matrimonio y su posición, encara a su amante con una advertencia: “No te metas en mi vida. Aléjate de Alya o lo lamentarás”.

No te pierdas los nuevos capítulos de En tierra lejana, el lunes y el martes a las 23:00h en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

Cihan y Alya

Ni celos ni "sobreprotección": por qué Cihan ya no puede ocultar lo que siente por Alya

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