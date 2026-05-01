Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 2

Can se despide tras la interrupción de Luis en casa de Sonia: “No hagáis nada que yo no haría”

El amigo de Sonia ha interrumpido un emotivo momento entre el comandante y la empresaria. ¿Hay algo más entre ellos?

Can se despide tras la interrupción de Luis en casa de Sonia: “No hagáis nada que yo no haría”

Can se despide tras la interrupción de Luis en casa de Sonia: “No hagáis nada que yo no haría”

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Can y Sonia han protagonizado un mágico acercamiento en casa de la empresaria. Aunque los dos han decidido ser amigos y controlar sus impulsos, la química ha desbordado entre ellos al darse cuenta de lo mucho que se parecen.

Justo cuando se encontraban en el mejor momento de la velada, alguien ha llamado a la puerta y les ha cortado el rollo: Luis, el chico con el que Sonia se encuentra habitualmente en el club Zafiro.

Al verlo, Can no ha dudado en recoger sus cosas para marcharse y dejarlos a solas. Eso sí, a pesar de actuar como si no le importase, su actitud y sus comentarios podrían hacernos pensar que está celoso: “No hagáis nada que yo no haría”. ¿Se darán cuenta Sonia y Can de que no pueden conformarse con ser amigos?

Carol, rota con la noticia de su hermana Ana: “La vida sigue, ¿no?”

Carol, rota con la noticia de su hermana Ana: “La vida sigue, ¿no?”

Antena 3» Series» ¿A qué estás esperando?

Publicidad

Series

Daryl y Carol, ¿cada vez más lejos?: “No tienes que irte”

Daryl y Carol, ¿cada vez más lejos?: “No tienes que irte”

Can se despide tras la interrupción de Luis en casa de Sonia: “No hagáis nada que yo no haría”

Can se despide tras la interrupción de Luis en casa de Sonia: “No hagáis nada que yo no haría”

La conexión entre Can y Sonia no deja de crecer: “Nadie me ha visto así”

La conexión entre Can y Sonia no deja de crecer: “Nadie me ha visto así”

Carol pone orden en su familia: “Todos tenemos que hacer sacrificios”
Mejores momentos | Capítulo 2

Carol pone orden en su familia: “Todos tenemos que hacer sacrificios”

Carol, rota con la noticia de su hermana Ana: “La vida sigue, ¿no?”
Mejores momentos | Capítulo 2

Carol, rota con la noticia de su hermana Ana: “La vida sigue, ¿no?”

Ibiza y Chester, ¿una excusa de Can y Sonia para volver a verse?
Mejores momentos | Capítulo 2

Ibiza y Chester, ¿una excusa de Can y Sonia para volver a verse?

Los dos amigos han quedado en el parque y la pequeña parece haber conectado muy bien tanto con el perro como con su dueño.

Ruth y Raissa se dejan llevar por la pasión
Mejores momentos | Capítulo 2

Ruth y Raissa se dejan llevar por la pasión: “He tenido como cien orgasmos”

La peculiar cena entre las familias de Can y Sonia ha terminado provocando unos fogosos encuentros entre las dos jóvenes.

Making Entre tierras

La casa de Toscano y su familia, escenario clave de la segunda temporada de Entre tierras: ¡así se grabaron algunas escenas!

Capítulo 551 de Sueños de libertad; 30 de abril: El plan de Gabriel para destruir el legado de su familia

Capítulo 551 de Sueños de libertad; 30 de abril: El plan de Gabriel para destruir el legado de su familia

Damián y Digna, en guerra contra Gabriel y su nueva propuesta: “Lucharemos juntos una vez más por la familia Merino De la Reina”

Damián y Digna, en guerra contra Gabriel y su nueva propuesta: “Lucharemos juntos por la familia Merino De la Reina”

Publicidad