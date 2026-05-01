Can se despide tras la interrupción de Luis en casa de Sonia: “No hagáis nada que yo no haría”

Can y Sonia han protagonizado un mágico acercamiento en casa de la empresaria. Aunque los dos han decidido ser amigos y controlar sus impulsos, la química ha desbordado entre ellos al darse cuenta de lo mucho que se parecen.

Justo cuando se encontraban en el mejor momento de la velada, alguien ha llamado a la puerta y les ha cortado el rollo: Luis, el chico con el que Sonia se encuentra habitualmente en el club Zafiro.

Al verlo, Can no ha dudado en recoger sus cosas para marcharse y dejarlos a solas. Eso sí, a pesar de actuar como si no le importase, su actitud y sus comentarios podrían hacernos pensar que está celoso: “No hagáis nada que yo no haría”. ¿Se darán cuenta Sonia y Can de que no pueden conformarse con ser amigos?