Cloe anima a Marta a no rendirse en la búsqueda de Fina: “Tienes que exigir a Darío que te ayude”

¡Marta sigue sin perder la esperanza de encontrar a Fina! La joven está haciendo todo lo posible por recuperar al amor de su vida, pero, de momento, la ayuda de Darío no está surtiendo efeto.

Y es que, el marido de Pelayo le pasó el contacto de una editorial argentina que podría localizar a la joven; sin embargo, no ha obtenido respuesta sobre su paradero.

En ese momento, Cloe ha entrado al despacho y la hija de Damián ha aprovechado su visita para contarle lo vivido estos días: “Pelayo fue el culpable de que Fina se fuese, me lo ha confesado Darío”.

La francesa se ha quedado en shock al escuchar las palabras de su exnovia y finalmente la ha animado a seguir luchando por encontrar a su amor: “Tienes que exigirle a Darío que te ayude”.

Sin embargo, Marta no parece tan convencida de que lo vaya a lograr. ¿Servirán estas bonitas palabras de Cloe para animarla?