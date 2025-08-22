Pelayo insta a Fina a marcharse cuanto antes y... ¡sin despedirse de Marta!

En un momento de máxima tensión, Pelayo ha dejado claro que no está dispuesto a que Fina siga formando parte de su vida ni de la de Marta. Para él, la única solución es que se marche cuanto antes: “No tienes más remedio”, le ha dicho, mientras sostiene la prueba del crimen.

Fina, completamente rota, ha comprendido que la amenaza va en serio. Pelayo se ha encargado incluso de organizarle el billete, el dinero y el transporte. “Te estoy ofreciendo una salida… y por el bien de todos, este acuerdo debe quedar entre tú y yo”, ha insistido.

Pero la angustia de Fina no ha terminado ahí. Marta no sabe nada, y Pelayo ha sido tajante: “Con Marta ya hablaré yo cuando sea necesario. Tu despídete de ella como si no hubiera pasado nada”.