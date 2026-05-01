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Ana Carlota Fernández desvela la tensa situación que va a vivir Valentina con Rodrigo en Sueños de libertad: "Se va a enfrentar a él"

La actriz nos cuenta cómo su personaje va a vivir un complicado momento tras volver a ver al hombre que le destrozó la vida.

Ana Carlota Fernández desvela la tensa situación que va a vivir Valentina con Rodrigo en Sueños de libertad: "Se va a enfrentar a él"

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Valentina ha vuelto a revivir su peor pesadilla: volver a ver a Rodrigo, el hombre con el que se iba a casar. La joven iba casarse con él, pero todo cambió cuando Rodrigo abusó de ella.

Desde entonces, Valentina lucha por seguir adelante, aunque sin olvidar ese trauma y ese dolor que le persigue. Y es que desde ese terrible momento, Valentina se ha vuelto más insegura, retraída y le cuesta mucho confiar en las personas, sobre todo, en los hombres. Por eso, su relación con Andrés va despacio, pero con paso firme ya que en él ha encontrado un lugar seguro y cada vez está más cómoda con él.

Valentina planta cara a su exnovio

Sin embargo, todo podría dar un giro imporante: Rodrigo ha encontrado por fin a Valentina después de meses buscándola y ha aparecido en la colonia con la intención de recuperarala y que se marche con él.

Hemos hablado con Ana Carlota Fernández, la actriz que interpreta a Valentina en la serie más vista de la televisión y nos ha contado qué va a a suponer para su personaje este tenso reecuentro con su pasado.

"Va a tener que enfrentarse cara a cara a él"

La actriz nos ha confesado que Valentina va a tener que "echarle ovarios" y enfrentarse a Rodrigo con la ayuda de sus amigas, Cloe y Claudia.

Y es que después de haberle plantado cara también tendrá que enfrentarse a este hombre que tanto daño le ha hecho protgonizando un tenso momento cargado de violencia: "Va a haber acción que a veces en las series duarias se echa de menos", nos ha confesado. ¿Qué pasará?

¡Dale al play y disfruta todo lo que Ana Carlota Fernández nos ha contado y no te pierdas Sueños de libertad para descubrir todo lo que va a pasar en los próximos capítulos entre Valentina y Rodrigo!

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