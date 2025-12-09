Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 453

La química entre #Marloe se desata: ¡Cloe se lanza y besa a Marta!

La francesa da un paso importante que deja a Marta totalmente confundida.

La química y atracción entre Marta y Cloe cada es más evidente. Sin embargo, la de la Reina tiene muchas dudas con respecto a las verdaderas intenciones de la francesa.

Primero parecía que Cloe se interesaba en ella, pero todo cambió de un momento a otro cuando la francesa le confesó a Marta que había pasado la noche con un guía turístico.

A pesar de eso, sus miradas, sonrisas y conversaciones han ido cada vez a más. ¿El roce hace el cariño?

Cloe y Marta hablan sobre el nuevo perfume de Brossard que Cloe regaló a Marta. La francesa se da cuenta que Marta lo lleva puesto cuando la empresaria le dijo que no aceptaba su regalo porque era fiel a sus fragancias.

Ambas empiezan a hablar del perfume protagonizando un momento en el que las chipas saltan entre ellas.

“Es más sugerente que penetrante”, le dice Cloe mientras acerca para oler el perfume que Marta tiene en la muñeca y después… ¡se lanza a besarla!

Marta se queda shock. Instintivamente se separa de Cloe confundida. ¡E recuerdo de Fina sigue muy presente!

Cloe se marcha al ver su reacción mientras Marta sigue sin entender lo que acaba de pasar y sin decir ni una palabra. Mientras, Marta se queda pensativa, parece que en realidad ese beso le ha gustado. ¿Será este el comienzo de la historia entre #Marloe?

