Capítulo 517

“¿Sigues enamorada de Fina?”: Cloe, en shock al descubrir que Marta aún siente algo por ella

La joven de los De la Reina se ha mostrado distante con su pareja, quien se ha llevado una triste sorpresa al enterarse del motivo.

“¿Sigues enamorada de Fina?”: Cloe, en shock al descubrir que Marta aún siente algo por ella

Cloe y Marta no viven su mejor momento. La pareja está en un lapsus en su relación, la joven De la Reina rehúye a Cloe, quien se ha mostrado algo extrañada por la situación.

Cloe le ha propuesto un plan alternativo ya que el último intento de hacerse una escapada a Madrid fracasó. “No me digas que tampoco te apetece” se ha sorprendido la empleada de Brossard.

Ante la poca afectividad de Marta, Cloe le ha expuesto sus sentimientos, “te siento lejos”. Las excusas de Marta para posponer su viaje a Madrid no le han parecido suficientes a la francesa.

Marta ha reconocido que “no dejo de recordar el día que me casé con Pelayo”. La pequeña de los De la Reina ha hecho memoria de lo mal que lo pasó cuando tuvo que verse obligada a casarse con un hombre cuando a quien realmente amaba era a Fina.

“Quería que fuese una noche eterna” a aclarado Marta recordando la su noche de bodas en la que se escapó con la persona que quería. Ante la intensidad con la que ha hablado, Cloe le ha hecho una pregunta muy directa: “¿Sigues enamorada de Fina?”

La situación ha pillado completamente desprevenida a la francesa, quien ha huido de la habitación.

¿Será la despedida de Marloe?

