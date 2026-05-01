Carol pone orden en su familia: “Todos tenemos que hacer sacrificios”

Carol se ha quedado destrozada tras descubrir que su expareja acaba de ser padre con su nueva mujer. Ella perdió hace tiempo al bebé que esperaba con él y esa es una herida que todavía sigue abierta.

Tras pasarse un rato en el baño llorando, Carol abre la puerta y se mantiene fuerte frente a su familia, asegurándoles que la mala racha por la que están pasando pasará: “Necesitamos dinero. Trabajaré más y pediré más vuelos y más clases”.

Después de recalcar que todos tienen que hacer sacrificios para pagar lo que queda de hipoteca, la abuela de Carol se dirige a ella para preguntarle qué era lo que quería contarles durante la comida, pero ella asegura que no es nada importante. ¿Cómo se tomará Daryl esto?