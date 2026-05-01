Mejores momentos | Capítulo 2
Carol pone orden en su familia: “Todos tenemos que hacer sacrificios”
Al darse cuenta de que los problemas en su casa son más grandes de los que imaginaba, la prometida de Daryl decide ocultar su próxima boda.
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Carol se ha quedado destrozada tras descubrir que su expareja acaba de ser padre con su nueva mujer. Ella perdió hace tiempo al bebé que esperaba con él y esa es una herida que todavía sigue abierta.
Tras pasarse un rato en el baño llorando, Carol abre la puerta y se mantiene fuerte frente a su familia, asegurándoles que la mala racha por la que están pasando pasará: “Necesitamos dinero. Trabajaré más y pediré más vuelos y más clases”.
Después de recalcar que todos tienen que hacer sacrificios para pagar lo que queda de hipoteca, la abuela de Carol se dirige a ella para preguntarle qué era lo que quería contarles durante la comida, pero ella asegura que no es nada importante. ¿Cómo se tomará Daryl esto?
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