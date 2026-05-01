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Mejores momentos | Capítulo 2

Carol pone orden en su familia: “Todos tenemos que hacer sacrificios”

Al darse cuenta de que los problemas en su casa son más grandes de los que imaginaba, la prometida de Daryl decide ocultar su próxima boda.

Carol pone orden en su familia: “Todos tenemos que hacer sacrificios”

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Patri Bea
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Carol se ha quedado destrozada tras descubrir que su expareja acaba de ser padre con su nueva mujer. Ella perdió hace tiempo al bebé que esperaba con él y esa es una herida que todavía sigue abierta.

Carol, rota con la noticia de su hermana Ana: “La vida sigue, ¿no?”

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Tras pasarse un rato en el baño llorando, Carol abre la puerta y se mantiene fuerte frente a su familia, asegurándoles que la mala racha por la que están pasando pasará: “Necesitamos dinero. Trabajaré más y pediré más vuelos y más clases”.

Después de recalcar que todos tienen que hacer sacrificios para pagar lo que queda de hipoteca, la abuela de Carol se dirige a ella para preguntarle qué era lo que quería contarles durante la comida, pero ella asegura que no es nada importante. ¿Cómo se tomará Daryl esto?

Ruth y Raissa se dejan llevar por la pasión

Ruth y Raissa se dejan llevar por la pasión: “He tenido como cien orgasmos”

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Daryl y Carol, ¿cada vez más lejos?: “No tienes que irte”

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Can se despide tras la interrupción de Luis en casa de Sonia: “No hagáis nada que yo no haría”

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La conexión entre Can y Sonia no deja de crecer: “Nadie me ha visto así”

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Mejores momentos | Capítulo 2

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Mejores momentos | Capítulo 2

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Ibiza y Chester, ¿una excusa de Can y Sonia para volver a verse?
Mejores momentos | Capítulo 2

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Los dos amigos han quedado en el parque y la pequeña parece haber conectado muy bien tanto con el perro como con su dueño.

Ruth y Raissa se dejan llevar por la pasión
Mejores momentos | Capítulo 2

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La peculiar cena entre las familias de Can y Sonia ha terminado provocando unos fogosos encuentros entre las dos jóvenes.

Making Entre tierras

La casa de Toscano y su familia, escenario clave de la segunda temporada de Entre tierras: ¡así se grabaron algunas escenas!

Capítulo 551 de Sueños de libertad; 30 de abril: El plan de Gabriel para destruir el legado de su familia

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Damián y Digna, en guerra contra Gabriel y su nueva propuesta: “Lucharemos juntos una vez más por la familia Merino De la Reina”

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