Capítulo 547
Marta se derrumba y pierde el control tras descubrir la traición de Pelayo: “Me engañó como si fuese una imbécil”
La hija de Damián ha maldecido el día que se casó con su esposo y ha protagonizado un arrebato de furia contra el altar del difunto.
Publicidad
La confesión de Darío sobre la verdad de la marcha de Fina ha dejado devastada a Marta, ¡no puede creer que Pelayo la traicionara de esa forma tan cruel!
La hija de Damián no asimila que haya perdido al amor de su vida por culpa de su marido y ha volcado su frustración destrozando el altar que los De la Reina prepararon en honor al político: “¡Me engañó como si fuese una imbécil!”.
En pleno ataque de furia, ha aparecido Digna para intentar consolar a su sobrina y recordarle que es libre para encontrar al amor de su vida: “Ahora puedes buscar a Fina y puedes hacer que vuelva”.
Sin embargo, la hija de Damián no está tan segura de que eso sea posible y teme perderla para siempre: “No sé si quiere verme”. Pero Digna ha seguido animándola a que luche por su amor: “Fina se tiene que enterar de que lo sabes todo”.
Marta aún sigue en shock tras esta dura confesión. ¿Podrá reencontrarse con el amor de su vida?
Publicidad