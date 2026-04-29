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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Una drástica medida de Gabriel pone en jaque a la familia De la Reina

El director de la perfumería toma esta terrible decisión para vengarse de Damián tras reconciliarse con Julia.

Andrés en Sueños de libertad

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

¡Rodrigo seguirá sembrando el miedo en la colonia! El militar se enfrentará a Cloe y le dejará claro que nadie impedirá que recupere a su novia.

Carmen también confrontará a Paula y le advertirá que deberá buscarse otro hombro en el que apoyarse y no buscar el consuelo de un hombre casado. ¿Descubrirá la verdad que esconden los dos jóvenes?

Mientras tanto, a Mabel no le hará ninguna gracia descubrir que su padre ha vuelto a casa y Álvaro continuará en su plan de descubrir las rutas de los camiones con las que dar el gran golpe.

En otro orden de cosas, Gabriel impondrá una terrible medida… ¡solo se elaborarán los perfumes Brossard!

Esta decisión indignará a Digna y a Damián, que temerán que el apellido De la Reina pase al olvido. ¿Podrán hacer cambiar de opinión al villano?

Finalmente, Marta recibirá una esperanzadora llamada de Darío, quien le dará una pista sobre Fina que podrá cambiar el destino de la joven. ¿De qué se tratará?

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