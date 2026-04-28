Marta, más cerca de encontrar a Fina gracias a Darío: ¿esta nueva pista la llevará hasta ella?

Marta no pierde la esperanza de encontrar a Fina. Necesita dar con ella cómo sea y siente que está cerca de encontrarla cuando Darío la llama desde México cumpliendo su promesa de que iba a ayudarla a encontrar a su gran amor.

Darío le facilita el contacto de un editor argentino que cree que es quien le dio trabajo a Fina en Argentina.

Marta se lo cuenta a Andrés y el su hermano la convence para que llame cuánto antes a ese número.