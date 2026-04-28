Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 549

Marta, más cerca de encontrar a Fina gracias a Darío: ¿esta nueva pista la llevará hasta ella?

Darío cumple su promesa de ayudar a la hija De la Reina a intentar dar con el paradero de Fina.

Marta, más cerca de encontrar a Fina gracias a Darío: ¿esta nueva pista la llevará hasta ella?

Publicidad

Marta no pierde la esperanza de encontrar a Fina. Necesita dar con ella cómo sea y siente que está cerca de encontrarla cuando Darío la llama desde México cumpliendo su promesa de que iba a ayudarla a encontrar a su gran amor.

Darío le facilita el contacto de un editor argentino que cree que es quien le dio trabajo a Fina en Argentina.

Marta se lo cuenta a Andrés y el su hermano la convence para que llame cuánto antes a ese número.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina revive su peor pesadilla con la inesperada visita de Rodrigo, su exnovio

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina revive su peor pesadilla con la inesperada visita de Rodrigo, su exnovio

Capítulo 549 de Sueños de libertad; 26 de abril: Begoña marca distancias con Eduardo

Capítulo 549 de Sueños de libertad; 28 de abril: Begoña marca distancias con Eduardo

Marta, más cerca de encontrar a Fina gracias a Darío: ¿esta nueva pista la llevará hasta ella?

Marta, más cerca de encontrar a Fina gracias a Darío: ¿esta nueva pista la llevará hasta ella?

Damián se enfrenta a Gabriel y le hace una dura advertencia: “Lo acabarás perdiendo todo”
Capítulo 549

Damián se enfrenta a Gabriel y le hace una dura advertencia: “Lo acabarás perdiendo todo”

Miguel pide a Pablo que vuelva a casa
Capítulo 549

“Lo hago por mamá”: Miguel le pide a su padre que vuelva a casa

Tasio aclara las cosas con Paula: “A partir de ahora solo vamos a tener una relación de señor y empelada”
Capítulo 459

Tasio aclara las cosas con Paula: “A partir de ahora solo vamos a tener una relación de señor y empelada”

El joven De la Reina ha convencido a su padre para que no despida a la sirvienta de la casa.

Hattuc se desmaya para evitar que la pelea entre Halis y Abidin acabe en tragedia
Capítulo 83

Hattuc se desmaya para evitar que la pelea entre Halis y Abidin acabe en tragedia

Mientras Abidin busca justicia contra Halis, Suna intenta mantener el equilibrio en una casa que ahora le pertenece, pero donde nadie es bienvenido. ¿Es el desmayo de Hattuc la única forma de frenar la guerra?

vlcsnap-2026-04-24-12h42m27s290

¡Kaya contra las cuerdas!: el juicio arranca con una traición esta noche en En tierra lejana

6

Alya toma la decisión más difícil: alejar a su hijo de Cihan para siempre

5

“Me da igual su sangre”: el valiente paso al frente de Cihan para proteger al hijo de Boran

Publicidad